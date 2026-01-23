Φαραντούρης: Όσοι με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να το μετανιώσουν, όχι εγώ

Για τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, τις διεθνείς εξελίξεις ενόψει της Συνόδου Κορυφής, τη συμφωνία Mercosur, αλλά και τις κρίσιμες εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία, μίλησε ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Νίκος Φαραντούρης.

«Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί με διέγραψαν από τον ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε στο ERTNews, ο Eυρωβουλευτής, τονίζοντας, ότι «όσοι με διέγραψαν πρέπει να το μετανιώσουν, όχι εγώ».

«Η διαγραφή μου έγινε χωρίς διαδικασία και χωρίς να ακουστώ»

Αναφερόμενος στη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φαραντούρης δήλωσε ότι ποτέ δεν κατάλαβε τους λόγους, τονίζοντας πως η απόφαση ελήφθη χωρίς θεσμική διαδικασία και χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθεί.

«Ούτε κι εγώ έχω καταλάβει γιατί διεγράφην. Χωρίς να ακουστώ, χωρίς υπόμνημα, χωρίς διαδικασία. Θεωρώ ότι όσοι πήραν αυτή την απόφαση είναι εκείνοι που πρέπει να το μετανιώσουν, όχι εγώ», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βαριά ατζέντα που περιλαμβάνει ζητήματα οικονομίας, ασφάλειας και άμυνας.

«Θα τιμήσω τη θητεία μου μέχρι το 2029 – Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές»

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να κατέλθει υποψήφιος στις προσεχείς εθνικές εκλογές, επαναλαμβάνοντας ότι θα ολοκληρώσει τη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2029.

«Ως Έλληνας Ευρωβουλευτής εκπροσωπώ το σύνολο της Ελλάδας. Η αποστολή μου είναι ευρύτερη από τα στενά κομματικά όρια», ανέφερε.

Αποκλιμάκωση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ενόψει Συνόδου Κορυφής

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής, ο Νίκος Φαραντούρης μίλησε για αποκλιμάκωση της έντασης στις ευρωατλαντικές σχέσεις, αποκαλύπτοντας ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε έντονη ανησυχία στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως τόνισε, ακραία οικονομικά μέτρα, όπως επιθετικοί δασμοί ή χρηματοπιστωτικά αντίμετρα, θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποσταθεροποίηση του ευρώ και του διεθνούς εμπορίου.

Γάζα και Συρία: «Η Ευρώπη πρέπει να μιλήσει με μία φωνή»

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, υποστήριξε ότι είναι πρόωρο να υπάρξει συμμετοχή χωρίς σαφείς όρους, ζητώντας συντονισμένη ευρωπαϊκή στάση.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στις σφαγές στη Συρία, ζητώντας κυρώσεις κατά του καθεστώτος Daesh και προστασία των μειονοτήτων.

Mercosur: «Θέλουμε να ξέρουμε τι τρώμε»

Για τη συμφωνία Mercosur, ο κ. Φαραντούρης υπενθύμισε ότι την καταψήφισε και στήριξε την παραπομπή της στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας την ανάγκη για αυστηρές ρήτρες διασφάλισης στην ποιότητα των εισαγόμενων τροφίμων.