Φάμελλος στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: Κοινή δράση των προοδευτικών δυνάμεων για να φύγει η Δεξιά

Τον στόχο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για την Προοδευτική Ελλάδα και για την Προοδευτική Κυβέρνηση που θα την κάνει πράξη, διακήρυξε μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος και κάλεσε όλα τα κόμματα του προοδευτικού χώρου σε κοινή δράση.

Ακολούθως εξήγησε: «Από αύριο ξεκινάμε την καμπάνια για να ενημερώσουμε την ελληνική κοινωνία, να κινητοποιήσουμε τους ενεργούς πολίτες, να συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, να δημιουργήσουμε μία νέα κοινωνική πλειοψηφία, δυναμική και αγωνιστική, για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Για να φύγει η δεξιά μια ώρα αρχύτερα και να ανασάνει η πατρίδα μας και ο Ελληνικός λαός».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκίνησε την ομιλία του με επίθεση στην κυβέρνηση για την στάση της έναντι της επίθεσης του ισραηλινού στρατού Global Sumud Flotilla: «Η ελληνική κυβέρνηση χωρίς καμία αιδώ, συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση του Ισραήλ, που συνεχίζει το δολοφονικό σχέδιο, πάνω στα ερείπια της Γάζας», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος. Πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα οφείλει πρώτα από όλα να εγγυηθεί την ασφαλή και την, χωρίς κανέναν αστερίσκο, χωρίς όρους, ομαλή επιστροφή των Ελληνίδων και Ελλήνων που επέβαιναν στα σκάφη. Και να διαμαρτυρηθεί σε ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο Πρωθυπουργού και να ζητήσει παρέμβαση και μέτρα από την ΕΕ για την παράνομη απαγωγή Ευρωπαίων πολιτών, που υπομένουν τα φασιστικά παραληρήματα των υπουργών του Νετανιάχου». Για το ζήτημα της Παλαιστίνης σημείωσε: «Απαιτούμε να αναγνωριστεί επίσημα το Παλαιστινιακό κράτος, όπως αποφάσισε η Ελληνική βουλή το 2015 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, να υιοθετήσουμε επίσημα την απόφαση του ΟΗΕ για δύο κράτη, με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης την ανατολική Ιερουσαλήμ, με τα σύνορα του 1967. Ό,τι δηλαδή έχουν κάνει άλλες χώρες της Ευρώπης».

Ο κ. Φάμελλος άσκησε σκληρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης υποστηρίζοντας: «κάθε μέρα που περνά, η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα μας σε υποχωρήσεις. Η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ο καθρέφτης της ανεπάρκειας του κ. Μητσοτάκη. Η πρόσφατη ακύρωση της συνάντησής του με τον κ. Ερντογάν είναι το αποκορύφωμα. Παρουσίασαν ως μεγάλη επιτυχία την τοποθέτηση του πρωθυπουργού για το casus belli στον ΟΗΕ. Όμως εδώ και έξι χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για να αξιοποιήσει τις ευρωτουρκικές σχέσεις, για να μην επιβάλει η Τουρκία το αναθεωρητικό αφήγημα της “γαλάζιας πατρίδας”. Μας οδήγησαν στο φιάσκο του καλωδίου στην Κάσο. Είναι οι ίδιοι που μας είπαν ότι το Όρουτς Ρέις το πήρε ο αέρας».

«Είναι μία επικίνδυνη κυβέρνηση και για το λόγο αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Έχουν αποτύχει σε όλα. Και στην εξωτερική πολιτική, και στο Κράτος Δικαίου, και στη Δικαιοσύνη, και στην ασφάλεια, και στην οικονομία. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τη μεσαία τάξη, τους αγρότες, τους νέους, με ψεύτικες υποσχέσεις, για να πάρει την εξουσία και να θησαυρίζουν τα ολιγοπώλια και τα γαλάζια παιδιά!» ανέφερε ο κ. Φάμελλος εξαπολύοντας επίθεση στη ΝΔ.

Αναφερόμενος στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι άλλαξε σελίδα και κάλεσε τα στελέχη να διαδώσουν σε όλη την χώρα το πρόγραμμα για την Προοδευτική Ελλάδα ώστε «να γίνει κτήμα κάθε πολίτη αλλά και εργαλείο κοινωνικής ανατροπής. Με μικρές και μεγάλες συμμαχίες. Σε κάθε τόπο, σε κάθε σωματείο, σε κάθε Δήμο. Η κοινωνία υποφέρει. Το σχέδιο της ανατροπής του καθεστώτος Μητσοτάκη επείγει. Το σχέδιό μας είναι και καθαρό και επεξεργασμένο και συμφωνημένο πρόσφατα στο Συνέδριό μας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων: «Οι πολίτες όμως μας λένε: “Συνεργαστείτε! Συσπειρωθείτε! Δώστε Λύση!”. Υπάρχει μία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη δεξιά που υπηρετεί την ολιγαρχία και στην Αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται την κοινωνία, τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Ο θυμός χωρίς διέξοδο και η απογοήτευση είναι το καλύτερο δώρο στο σύστημα εξουσίας». Σημείωσε ότι δεν χωράνε ίσες αποστάσεις απέναντι στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει ήδη πάρει για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων: «πριν από μήνες ανέλαβα την πρωτοβουλία να μιλήσω για τη συγκρότηση κοινού προοδευτικού ψηφοδελτίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν ο πρώτος που άνοιξε αυτή τη συζήτηση, και υπήρξαμε πρωταγωνιστές στις κοινοβουλευτικές συνεργασίες. Έχουμε προτείνει, και σε κάποιες περιπτώσεις κάναμε πράξη, και την κοινοβουλευτική συμπόρευση και το φόρουμ διαλόγου και τη συνεργασία στους κοινωνικούς αγώνες και διεκδικήσεις».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος απηύθηνε κάλεσμα «και στα προοδευτικά κόμματα και στους προοδευτικούς πολίτες όλης της χώρας, αλλά και σε όλους τους δημοκράτες και δημιουργικούς πολίτες, να περάσουμε πλέον και στην ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ!» και πρόσθεσε: «Καλή και αναγκαία η συζήτηση, καλός και αναγκαίος ο διάλογος, και με τυπικούς ή άτυπους όρους ήδη διεξάγεται, όμως πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αξιολογήσαμε με προσοχή και τα προγράμματα και τις προτάσεις των άλλων προοδευτικών κομμάτων στη ΔΕΘ. Μπορούμε να βρούμε κοινές λύσεις. Η στρατηγική απόφαση απομένει!»

Κάλεσε δε τα στελέχη «να πάρουμε την απόφαση για την πολιτική εξόρμηση μέχρι τα Χριστούγεννα για την Προοδευτική Ελλάδα αλλά και για την Προοδευτική Κυβέρνηση. Με τις προτάσεις μας, αλλά και με τις προτάσεις του υπόλοιπου προοδευτικού χώρου, χωρίς προϋποθέσεις και ανταλλάγματα, αλλά με ένα στόχο! Να διώξουμε τη δεξιά και να φέρουμε μία Προοδευτική Κυβέρνηση».

Πρότεινε σε όλα τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης «να ξεκινήσουμε τη διαμόρφωση κοινής στάσης και να συνυπογράψουμε κοινή δήλωση απαιτώντας να αποσυρθεί το νομοσχέδιο – έκτρωμα για το 13ωρο».

Σημείωσε ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε ισχύ, μετά την συνταγματική αναθεώρηση, το άρθρο 86 ενώ αναφερόμενος στις πρόσφατες δηλώσεις της Λάουρας Κοβέσι υποστήριξε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας μίλησε για τον τρόπο που το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να σταματήσει η διερεύνηση στις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επανέλαβε την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι λέγοντας ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης και της δικαιοσύνης να γίνει δεκτό το αίτημα να μάθει τα αίτια για τον θάνατο του παιδιού του. Σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει το αίτημα της Δικαιοσύνης στο πρόγραμμα για την Προοδευτική Ελλάδα.

Τέλος αναφέρθηκε στα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ: «Σας καλώ, λοιπόν, μέσα από την ανασυγκρότηση του κόμματός μας σε όλη την Ελλάδα, με την εκλογή των νέων οργάνων σε όλα τα επίπεδα, με μία μεγάλη οργανωτική και οικονομική καμπάνια για να στηρίξουμε και τα Μέσα μας, αλλά πάνω από όλα με την καμπάνια μας για την Προοδευτική Ελλάδα, να κάνουμε μαζί με την κοινωνία το μεγάλο βήμα για την πολιτική ανατροπή και την πολιτική αλλαγή. Γιατί απαραίτητη προϋπόθεση και για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και για την κινητοποίηση των δημοκρατικών και δημιουργικών πολιτών είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δυνατός, δυναμικός και αξιόπιστος».

Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ