Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι το τέλος του 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ – Εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 48, επιβλήθηκαν πρόστιμα 1,1 δισ. ευρώ

«Από τα 466 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων που λειτουργούν έχουν ελεγχθεί τα 225 και από αυτά στα 48 εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψος 1,1 δισ. ευρώ», ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως είπε ο κ, Πιτσιλής, το τελευταίο διάστημα, μετά την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, έχουν ενταθεί οι φορολογικοί έλεγχοι και εκτίμησε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί.

«Καλύψαμε το 50% των ελέγχων στα 466 συνολικά ΚΥΔ από φορολογική σκοπιά, αισιοδοξούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα τους έχουμε ολοκληρώσει και τα στοιχεία θα τα διαβιβάσουμε στους εισαγγελείς που ασχολούνται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση», ανέφερε ο κ. Πιτσιλής απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι το ελεγκτικό έργο της αρχής στα ΚΥΔ γίνεται πιο δύσκολο πολλές φορές, καθώς δεν τα βρίσκουν ανοιχτά, ενώ διευκρίνισε ότι οι έλεγχοι στη Κρήτη έχουν ολοκληρωθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, σχετικά με την επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας και τις 37 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι μέρος των πληροφοριών και των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν προέρχονται από την ΑΑΔΕ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ρόλος της ΑΑΔΕ δεν «είναι πανελεγκτική αρχή, δεν κάνει ελέγχους για πλαστά Ε9 και πλαστούς τίτλους, αλλά ελέγχει τη φορολογητέα ύλη που αποκρύπτεται».

Ερωτηθείς από τον ανεξάρτητο βουλευτή, Αλέξανδρο Αυλωνίτη για την πρόταση της ΝΔ ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνει από την ΑΑΔΕ, ο πρόεδρος της Αρχής είπε ότι «στο πλαίσιο της μεταφοράς ενσωμάτωσης του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, πρέπει να κάνουμε έλεγχο “δέουσας επιμέλειας” στα συστήματα του οργανισμού».

«Να δούμε τι συστήματα υπάρχουν να τα αξιολογήσουμε και επιχειρησιακά και νομικά, ποιες είναι οι συμβατικές δεσμεύσεις, ποια είναι τα παραδοτέα, ποιες είναι οι συνέπειες μη τήρησης. Άρα, λοιπόν, εμείς, αυτή τη δουλειά ούτως ή άλλως θα την κάνουμε. Θέλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό που παραλαμβάνουμε ως προς τα πληροφοριακά στοιχεία, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποτύπωση και ευχαρίστως να δώσουμε όλα αυτά που μας ζητούνται με το έγγραφο της Εξεταστικής Επιτροπής», τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Σε άλλη ερώτηση, αναφορικά με δημοσίευμα που φέρει αγρότη να έχει λάβει 2,5 εκατ. από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έχει 7 ΙΧ, μεταξύ των οποίων και μία “Jaguar”, και στο ερώτημα εάν η Αρχή θα το ελέγξει, ο κ. Πιτσιλής απάντησε: «Η ΑΑΔΕ έχει προγραμματισμό ελέγχων, αλλά παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Μπαίνει και στο δικό μας ραντάρ οτιδήποτε, και μάλιστα τέτοιων διαστάσεων και μεγεθών, υποπίπτει στην αντίληψή μας, μας κεντρίζει το ενδιαφέρον».

Επίσης, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι η ΑΑΔΕ έχει διαρκή και στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην οποία διαβιβάζεται άμεσα οτιδήποτε στοιχείο ζητηθεί.

Καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια για να πληρωθούν σύντομα οι δικαιούχοι αγρότες

«Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να ολοκληρωθούν και να δρομολογηθούν το συντομότερο οι πληρωμές των αγροτών που δικαιούνται» τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών και προσέθεσε: «Εμείς ως ΑΑΔΕ συνδράμαμε με παροχή στοιχείων. Αυτό που βλέπω είναι μία καθημερινή μάχη, ένας αγώνας δρόμου και ευελπιστώ ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να γίνουν το συντομότερο οι πληρωμές».

Τέλος κληθείς να σχολιάσει την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής εκτίμησε ότι η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει εντός του Νοεμβρίου, διευκρινίζοντας ότι, «κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει τα θέματα της αγροτικής πολιτικής να είναι στην δική μας αρμοδιότητα, εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στις πληρωμές».

«Προκαταλαμβάνω τη νομοθετική πρωτοβουλία αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να ξεχωρίσει τι είναι αυτό που πρέπει να έρθει στην ΑΑΔΕ. Είναι ένα σύνθετο έργο η μεταφορά ενός ολόκληρου Οργανισμού. Έχουμε να διαχειριστούμε πολλά θέματα οργανωτικά. Στόχος μας είναι να ενταχθούν στη λειτουργία μας οι πληρωμές», είπε.

Πηγές ΝΔ: «3 στα 4 ΚΥΔ φοροδιαφεύγουν – 10.000.000 πρόστιμα μέχρι τώρα»

«Τρία στα τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρέθηκαν να έχουν παραβατικές συμπεριφορές ως προς τα φορολογικά τους δεδομένα. Το εντυπωσιακό αυτό στοιχείο, που έρχεται να επιβεβαιώσει τη θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι τα ΚΥΔ αποτελούν τη μήτρα του προβλήματος που οδήγησε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έδωσε κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και προσθέτουν: «Ειδικότερα, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία από τα περίπου 500 ΚΥΔ που υπάρχουν στη χώρα μας έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα τα 225, ποσοστό ελέγχου που φτάνει στο 48%, δηλαδή, περίπου, το 50% των ΚΥΔ. Από αυτούς τους ελέγχους έχει διαπιστωθεί αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη που ξεπερνάει τα 10.000.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα που ήδη έχουν επιβληθεί ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «αξίζει να σημειωθεί και αυτό δείχνει το εύρος του προβλήματος στα ΚΥΔ είναι ότι, σύμφωνα πάντα με τον κ. Πιτσιλή, υπάρχουν κέντρα που οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ δεν μπορούν να βρουν τους ιδιοκτήτες τους για να τους ελέγξουν!».

Σημειώνουν μάλιστα ότι «ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιος Πιτσιλής – απαντώντας εμμέσως στην ατυχή διαρροή του ΠΑΣΟΚ για διαφωνία του με τον κ. Βορίδη – σε σχετική ερώτηση εξήγησε ότι κατ’ έτος γίνονται περίπου 40.000.000 εγγραφές στο έντυπο Ε-9. Συνεπώς, είναι αδύνατο να διενεργηθεί εκ των προτέρων, προληπτικά, δηλαδή έλεγχος τίτλων σε κάθε μία από αυτές. Παρά ταύτα, μπορεί να γίνουν στοχευμένοι έλεγχοι τίτλων, ad hoc, όταν χρειασθεί, όπως έχει γίνει άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν. Η δε διασταύρωση καταχώρησης ΑΤΑΚ σε δηλώσεις ΟΣΔΕ με αντίστοιχη εγγραφή στο έντυπο Ε-9 όσον αφορά την ιδιοκτησία, γίνεται πιο εύκολα, πιο ευχερώς».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Ο Πιτσιλής διαψεύδει Βορίδη»

«Σημαντικά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και τη διαχείριση των στοιχείων που αφορούν τις υποθέσεις διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τον τρόπο διασταύρωσης των στοιχείων μισθωμένων βοσκοτόπων προέκυψαν από τη σημερινή κατάθεση του διοικητή της ΑΑΔΕ, κ. Γεώργιου Πιτσιλή, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, «ο κ. Πιτσιλής σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι η ΑΑΔΕ ελέγχει φορολογικά ζητήματα, οπότε δεν μπορούσε να ελέγξει την ευρύτατη χρήση πλαστών Ε9 που γινόταν κατά την υποβολή των δηλώσεων. Με αυτή του την απάντηση διέψευσε στην ουσία όσα είχε δηλώσει ο πρώην υπουργός, Μ. Βορίδης, κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπου σε ερώτηση βουλευτή είχε πει ότι “το σύνολο των αγροτεμαχίων με τα αντίστοιχα ΑΤΑΚ διασταυρώνονται μέσω της ΑΑΔΕ σε επιβεβαίωση της νόμιμης κατοχής του”. Ο κ. Πιτσιλής με την απάντησή του είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τέτοιου ελέγχου, επισημαίνοντας ότι η ΑΑΔΕ εξετάζει μόνο φορολογικά δεδομένα και όχι τίτλους ιδιοκτησίας, λόγω και της έλλειψης ολοκληρωμένου κτηματολογίου» εκτιμούν οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «ο διοικητής είπε ότι για τη σημερινή επιχείρηση της ΕΛΑΣ δεν υπήρχε συνεργασία της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο αυτό, πέραν της πάγιας διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της πρόσβασης που έχει παραχωρηθεί στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ».

«Τέλος, ο κ. Πιτσίλης δεν απάντησε στο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες αγρότες, τι θα γίνει με την καταβολή των ενισχύσεων και τους μεγάλους κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την άρση πιστοποίησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνουν οι πληρωμές των αγροτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας καθώς δήλωσε και για αυτό το ζήτημα αναρμόδιος παραπέμποντας στην Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «ΟΠΕΚΕΠΕ-Δεν γνωρίζει κάτι για το σκάνδαλο ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, δεν δεσμεύεται για τις πληρωμές»

«Ενώ o αγροτικός κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος τις αποκαλύψεις για τον «Φραπέ», δηλαδή τον Γ. Ξυλούρη, διαχρονικό κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γ. Πιτσιλής παριστάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις οποίες (ο κ. Πιτσιλής) «δεν απάντησε στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής αν είναι λογικό να υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με όλες αυτές τις εκκρεμούσες «υποθέσεις». Ούτε πώς θα αποφύγει η ΑΑΔΕ να γίνει η «χωματερή» ή «πλυντήριο» όλων των εγχώριων οικονομικών σκανδάλων. Δεν μπόρεσε να εξηγήσει αν και πώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υπαγόμενος στην ΑΑΔΕ, θα είναι πλέον αποτελεσματικότερος στην έγκαιρη, έγκυρη και με διαφάνεια καταβολή των επιδοτήσεων».

Κατά τις πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, (ο κ. Πιτσιλής) «ισχυρίστηκε ότι «γίνεται μια μεγάλη μάχη» αναφορικά με τις πληρωμές και αρκέστηκε να δηλώσει πως «ευελπιστεί» αυτή να καρποφορήσει. Πετώντας το μπαλάκι στην κυβέρνηση και εντείνοντας ακόμα περισσότερο τη μεγάλη ανασφάλεια των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Παραδέχτηκε εμμέσως ότι η ΑΑΔΕ δεν προέβη σε διασταυρωτικούς ελέγχους τα τελευταία χρόνια. Δήλωσε ανήσυχος διότι θα «εκτεθεί» η χώρα μας ανεπανόρθωτα, αν δεν γίνουν τώρα οι απαραίτητοι έλεγχοι. Ωστόσο, δεν είπε λέξη για το πάρτι των τελευταίων ετών και την πολιτική κάλυψη που αυτό είχε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν επίσης ότι «ο διοικητής της ΑΑΔΕ δεν κατάφερε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το τι ακριβώς έχει συζητηθεί και τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει τις σοβαρές ενστάσεις της για τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Δεν ψέλλισε κουβέντα για το αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία γνώριζε για το «πάρτι» των γαλάζιων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν ακόμα αυτό δημοσιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είχε κάνει κρούση στην ΑΑΔΕ να αναλάβει ενεργότερο ρόλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρότι θα έλεγε κανείς ότι φαντάζει «ύποπτο» το γεγονός ότι, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου, ήταν «έτοιμη» η αναγγελία της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σε συνδυασμό βέβαια και με το γνωστό επικοινωνιακό «υπόβαθρο» αυτών των αναγγελιών. Ήταν ξεκάθαρος μόνο στο ότι δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί στην ΑΑΔΕ το «αναπτυξιακό» κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος, από τη σύστασή του, προορίζεται να εφαρμόζει την αγροτική πολιτική στη χώρα μας στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αλλά και ευρύτερα, ενώ η προσέγγιση της ΑΑΔΕ είναι οικονομοτεχνική».

«Κοντολογίς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επινόησε την «απόδραση», μέσω της ΑΑΔΕ, από το σκάνδαλο που η ίδια δημιούργησε και εξέθρεψε, ούσα απολύτως ενήμερη για αυτό. Το εν λόγω «σχέδιο» δεν της βγαίνει, κάτω από το βάρος των συνεχών αποκαλύψεων για το γαλάζιο παρακράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαρκώς διογκούμενη οργή των αγροτών και των κτηνοτρόφων για την εγκληματική, πλέον, καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων που δικαιούνται» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ