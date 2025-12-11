Εξεταστική: Οι απαντήσεις του Γιώργου Ξυλούρη για την αποκάλυψη του enikos.gr – Όλα όσα είπε για την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σουλτανίνας

Τη φράση «επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής» επαναλάμβανε μονότονα ο Γιώργος Ξυλούρης στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι αρνήθηκε να απαντήσει επί της ουσίας ακόμη και για την υπόθεση που αφορά την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Σουλτανίνας, με αφορμή το δημοσίευμα «φωτιά» του enikos.gr που τον περασμένο Ιούλιο είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας την έκθεση των ανεξάρτητων Ορκωτών Λογιστών που είχαν κληθεί να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις της. Όπως είχαμε αποκαλύψει, ο γνωστός ως «Φραπές, που είναι από το 2013 πρόεδρος του πάλαι ποτέ ισχυρού συνεταιρισμού σταφιδοπαραγωγών της Κρήτης, εμφανίζεται να έχει οικονομικές εκκρεμότητες περίπου 618.000 ευρώ προς την εταιρεία, κάτι που δεν είχε περάσει απαρατήρητο από τους ορκωτές λογιστές στον σχετικό έλεγχο που διενήργησαν.

«Επειδή αυτό το θέμα δεν είναι του ΟΠΕΚΕΠΕ, και είναι ιδιωτικού δικαίου συνεταιρισμοί, θα σας απαντήσω γιατί κακώς σας στέλνουν από το Ηράκλειο τα στοιχεία. Είναι θέμα ιδιωτικού δικαίου, και η ομάδα παραγωγών και οι συνεταιρισμοί. Υπάρχουν διοικητικά συμβούλια και γενικές συνελεύσεις που ψηφίζουν κάθε χρόνο και όλα είναι αναρτημένα στο ΓΕΜΗ. Αν κάποιος θέλει να με πάει δικαστικά και να με κρίνει, είναι οι γενικές συνελεύσεις, όχι εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέφερε ο κ. Ξυλούρης όταν ρωτήθηκε σχετικά με το θέμα από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη.

Ερώτηση δέχθηκε για την ΚΣΟΣ και από την βουλευτή του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου, αλλά και από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Κώστα Μπούμπα, στον οποίο έδωσε λίγο πιο αναλυτική απάντηση, χωρίς όμως να μπει σε λεπτομέρειες. «Είναι μια διαδικασία που εγκρίνει το Δ.Σ. και η Γενική Συνέλευση, δεν είναι θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρουν πού είναι τα λεφτά τοποθετημένα, ούτε τα πήρα, ούτε τα έφαγα. Ξέρουν πού είναι και πώς είναι», απάντησε η ο κ. Ξυλούρης σχετικά με τις οικονομικές εκκρεμότητες ύψους 618.000 ευρώ που φέρεται να έχει απέναντι στην εταιρεία, σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών.

«Οι ορκωτοί λογιστές επισημαίνουν στις παρατηρήσεις τους ότι δεν βλέπουν την οικονομική βιωσιμότητα του συνεταιρισμού» ανέφερε ο Γιώργος Ξυλούρης, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μπούμπας τον ρώτησε εάν αυτό το ποσό ήταν για προσωπική χρήση. «Όχι, αφού ψηφίζει η γενική συνέλευση και το Δ.Σ», απάντησε. Όταν ρωτήθηκε όμως εάν σχετίζεται με τις ανάγκες του συνεταιρισμού, δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση: «Τέλος πάντων, θα κρίνει η συνέλευση». Επίσης, υποστήριξε ότι η ΚΣΟΣ δεν έχει έλλειμμα, ούτε κέρδη, καθώς και ότι η περιουσία της συνεταιριστικής ένωσης είναι υποθηκευμένη.

Οι ερωτήσεις Κωνσταντοπούλου

Ο κ. Ξυλούρης παραδέχθηκε ότι είναι στον Τειρεσία, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να διερωτάται πώς γίνεται να είναι πρόεδρος της ΚΣΟΣ. «Δεν έχετε δικαίωμα υπογραφής, αφού είστε στον Τειρεσία», του είπε με τον “Φραπέ” να απαντά: «Για ψάξτε το λίγο. Ποιος συνεταιριστής πρόεδρος δεν είναι στον Τειρεσία, ανά την Ελλάδα;».

Ερώτηση για το θέμα δέχθηκε και από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και Ανδρέα Πουλά. Ο τελευταίος ρώτησε τον Γιώργο Ξυλούρη εάν το γεγονός ότι η δέσμευση της περιουσίας της ΚΣΟΣ ήταν συγκυριακή ή προέκυψε από λάθη που έγιναν στη διαχείριση. «Είχε μεγαλύτερη περιουσία που πωλήθηκε μέχρι το 2002. Από εκεί και πέρα παλεύαμε με ένα δάνειο των 7,3 εκατ. ευρώ, που δεν ασχολήθηκε καμία κυβέρνηση για να λέμε αλήθειες. Αυτό το δάνειο έγινε 34 εκατ. και η περιουσία είναι ήδη υποθηκευμένη στην PQH και την κρατεί. Μετά κατέρρευσε η σταφίδα και παλεύαμε και φυτοζωούμε με αυτή την κατάσταση, με εργοστάσια κλεισμένα. Δεν υπάρχει ούτε ένας δανεισμός από το 2004 και μετά, ούτε επί διοίκησης του μακαρίτη Γαβαλά, ούτε με εμένα, ούτε με κανέναν».

Αναφερόμενος στην έκθεση των ορκωτών λογιστών που σημειώνουν ότι μέρος των απαιτήσεων που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις, ύψους 1,736 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε κατά παράβαση συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου, απέφυγε να απαντήσει. «Αυτή η οργάνωση που εκπροσωπώ είναι θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ; Έχω Δ.Σ. και Γενική Συνέλευση που αυτά τα εγκρίνει», είπε ο «Φραπές», ο οποίος σημείωσε πως υπάρχουν πρακτικά για όσα υποστηρίζει, τα οποία όμως, όπως τόνισε, θα κατατεθούν εκεί που πρέπει μαζί με τους ελέγχους του ΣΔΟΕ. «Τα πάντα έχω και ήρθε και έλεγχος της εφορίας, που κάθισε μέσα. Δεν αφορούν εσάς»

Η αποκάλυψη του enikos.gr

Η έκθεση των ανεξάρτητων Ορκωτών Λογιστών που είχαν ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της «Κεντρικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης Σουλτανίνας Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία», όπως είναι η επίσημη επωνυμία της ΚΣΟΣ, για το 2023 (σ.σ. η τελευταία που έχει δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ) είναι αποκαλυπτική και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την οικονομική διαχείριση της εταιρείας, με τους ειδικούς να δηλώνουν «αδυναμία έκφρασης γνώμης», καθώς ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και τεκμήρια για να βγάλουν ασφαλές συμπέρασμα.

Το πιο σοβαρό όμως ζήτημα που αναδεικνύεται μέσα από την έκθεση των ορκωτών, είναι ότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εντοπίστηκαν χρηματικά ποσά τα οποία οφείλονται στην εταιρεία από συνδεδεμένα πρόσωπα, και συγκεκριμένα από μέλος της διοίκησης ή εταιρείες που συνδέονται με αυτό.

«Kατά τον έλεγχό μας διαπιστώσαμε ότι, στους λογαριασμούς «Εμπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται και κονδύλια από συνδεδεμένα μέρη που αφορούν σε μέλος της Διοίκησης και συνδέονται με αυτόν, προ απομειώσεων, ύψους ευρώ 1.867 χιλ. οι οποίες δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις κατά ευρώ 1.794 χιλ., στην κλειόμενη χρήση κατά ευρώ 73 χιλ. και έχει απομειωθεί (σ.σ. δηλαδή έχουν περαστεί ως ζημιά) η αξία τους κατά ποσό ευρώ 1.118 χιλ. Μέρος των απαιτήσεων αυτών ευρώ 1.736 χιλ. δημιουργήθηκε κατά παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων του Ν.2190/1920 και μεταγενέστερα του άρθρου 99 Ν.4548/2018. Δεν λάβαμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να είμαστε σε θέση να αποφανθούμε τόσο για την ακριβή παρουσίαση των εν λόγω απαιτήσεων στις οικονομικές καταστάσεις, όσο και για την εισπραξιμότητα αυτών και τις τυχόν επιπτώσεις στα αποτελέσματα χρήσεως και στα Ίδια Κεφάλαια», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Δηλαδή, οι ελεγκτές επισημαίνουν ότι δημιουργήθηκαν απαιτήσεις ύψους 1,74 εκατ. ευρώ με τρόπο που παραβιάζει τις προβλέψεις της νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει σε ανώνυμες εταιρείες να παρέχουν δάνεια, πιστώσεις ή άλλες οικονομικές διευκολύνσεις σε μέλη της διοίκησης ή σε συνδεδεμένα με αυτά μέρη, εκτός αν υπάρχει ειδική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση και οι όροι είναι προς όφελος της εταιρείας.

Πράγματι, στην ετήσια οικονομική έκθεση της ΚΣΟΣ για το 2023, περιλαμβάνεται ένας πίνακας που δείχνει ότι η εταιρεία διατηρεί απαιτήσεις ύψους 1.926.425,65 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένα πρόσωπα και εταιρείες (π.χ. μέλη Δ.Σ, μέτοχοι, κλπ).

Μεταξύ αυτών:

Ο Γεώργιος Ξυλούρης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εμφανίζεται να οφείλει στην εταιρεία το ποσό των 618.026,75 ευρώ (Λοιπές απαιτήσεις).

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κόφινα, που είναι μέτοχος της εταιρείας, έχει υπόλοιπο υποχρέωσης ύψους 1.117.505,10 ευρώ (Αγορές αγαθών / Λοιπές Απαιτήσεις).

Η Γαλακτοκομική ΙΚΕ Κόφινα, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο, εμφανίζεται να οφείλει 131.311,65 ευρώ (Πωλήσεις αγαθών / Εμπορικές Απαιτήσεις).

Σημειώνεται πως… κατά σύμπτωση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κόφινα πρόεδρος είναι ο Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος παράλληλα είναι και διαχειριστής στη Γαλακτοκομική ΙΚΕ Κόφινα.