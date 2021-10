Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος προωθούν τον «Συνασπισμό Μεσογείου»

Τον «Συνασπισμό Μεσογείου» προωθούν Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος. Οι Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής των τεσσάρων χωρών συναντήθηκαν στη Λευκωσία, όπου οικοδόμησαν τα πρώτα επίπεδα επί των βάσεων που έχουν τεθεί εδώ κι έναν χρόνο.

του Χρήστου Μαζανίτη

Ήταν πριν από έναν χρόνο, εν μέσω της κρίσης με το Oruc Reis, που ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο πλαίσιο προώθησης της ενεργούς αμυντικής διπλωματίας πέτυχε να διεξαχθεί η άσκηση ΕΥΝΟΜΙΑ, στην Κύπρο, με την συμμετοχή της Γαλλίας και της Ιταλίας.

Οι Ιταλοί είχαν μία φρεγάτα και Ελλάδα και Γαλλία τράνταξαν την μεγαλόνησο με τα Rafale και τα 8 «γαλάζια» F-16.

Η Άσκηση ΕΥΝΟΜΙΑ επαναλήφθηκε και φέτος, με την Ελλάδα να στέλνει εκτός από την φρεγάτα Κουντουριώτης και 4 F-16, μαζί με ένα ιπτάμενο Ραντάρ και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας.

Η ΕΥΝΟΜΙΑ, λοιπόν, αποτέλεσε την βάση για να οικοδομηθεί ο «Συνασπισμός Μεσογείου» και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος, συμμετείχε στην 1η Τετραμερή Συνάντηση Διευθυντών Πολιτικής Εθνικής Άμυνας Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας και Γαλλίας όπου διεξήχθη στις 12 και 13 Οκτωβρίου 2021 στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Συντονισμένης Στρατιωτικής Πρωτοβουλίας για την Ανατολική Μεσόγειο (East Mediterranean Coordinated Military Initiative – EMCMI), μετά την ολοκλήρωση της τετραμερούς άσκησης, που διεξήχθη στην Ανατολική Μεσόγειο από τις 4 έως 7 Οκτωβρίου.

Την πρώτη μέρα των εργασιών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση ομάδας εργασίας Ελλάδας – Κύπρου, όπου στο πλαίσιό της, οι δύο Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής, Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Κασσίνης ΠΝ και Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος, αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων διμερούς αμυντικής συνεργασίας σε διμερές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εν συνεχεία, ο κος Μπαλωμένος μαζί με τα στελέχη της ελληνικής αντιπροσωπείας έγιναν δεκτοί από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη, από τον οποίο ενημερώθηκαν για την αποστολή και το έργο της Εθνικής Φρουράς και επίσης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις αναδυόμενες Γεωστρατηγικές /Γεωπολιτικές προκλήσεις και απειλές ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η πρώτη ημέρα της Τετραμερούς Συνάντησης ολοκληρώθηκε με δείπνο εργασίας, κατά το οποίο ζητήθηκαν θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας και έγινε ενημέρωση από την Κυπριακή πλευρά για τις δράσεις και πρωτοβουλίες της στην περιοχή.

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, έλαβαν χώρα – στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη Λευκωσία – οι εργασίες της Τετραμερούς Συνάντησης της Πρωτοβουλίας (Quadripartite Cooperation) στην οποία συμμετείχαν και ο Κύπριος ομόλογός του Αντιπλοίαρχος Δημήτριος Κασσίνης ΠΝ, ο Γάλλος αξιωματούχος κ. Guillame Ollagnier και ο Ιταλός Υποστράτηγος Giovanni Iannucci (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που ακολούθησαν, έγινε ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων και της προόδου που συντελέστηκαν στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Επιπλέον, τονίστηκε η κοινή αποφασιστικότητα για περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας με σκοπό της προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και ευημερίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής επίσης, εξέτασαν την διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας τους σε θέματα στρατιωτικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ασκήσεων και συνεκπαιδεύσεων.

Επιπρόσθετα, εξετάστηκε η προοπτική εξέλιξης των αμυντικών συνεργασιών έναντι των υβριδικών απειλών και άλλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χαράλαμπος Πετρίδης υποδέχθηκε τους Διευθυντές Αμυντικής Πολιτικής, και εξήρε τον ρόλο της τετραμερούς πρωτοβουλίας, ως σημαντικό εργαλείο αμυντικής διπλωματίας για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Τετραμερούς Συνάντησης, ακολούθησε διμερής συνάντηση του Κωνσταντίνου Π. Μπαλωμένου με τον ομόλογό του, Γάλλο αξιωματούχο κ. Guillaume Ollagnier, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας, υπό το φως της νέας χαρασσόμενης πορείας μετά την κύρωση της Στρατηγικής Εταιρικής Συμφωνίας (Strategic Partnership for the Cooperation in the Defence and Security) των δύο χωρών.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν οι από κοινού δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, όπως στην περίπτωση της EMASoH (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz), το κοινό όραμα για την διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, της ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς και ευρωπαϊκά ζητήματα, όπως η ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και των αμυντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, η ολοκλήρωση της Στρατηγικής Πυξίδας κ.λπ.

Τέλος, η ελληνική αντιπροσωπεία, έπειτα από πρόσκληση του Κύπριου Διευθυντή Αμυντικής Πολιτικής, Αντιπλοίαρχου Δημήτριου Κασσίνη ΠΝ, επισκέφτηκε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Κύπρου (ΚΚΣΕΔ), όπου ενημερώθηκε για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου, καθώς και τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κατά την εκτέλεση ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

