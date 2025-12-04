Ευκλείδης Τσακαλώτος: Το πολιτικό κουίζ για τον Αλέξη Τσίπρα – «Μόνο εγώ πρέπει να μείνω»

Σε πολιτικό κουίζ αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα social media ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολιάζοντας επί της ουσίας τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφερόμενος εμμέσως στα λεγόμενα του κ. Τσίπρα στην παρουσίασή του στο βιβλίο «Ιθάκη» στο Παλλάς, έθεσε ένα πολιτικό κουίζ αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Βρείτε το λάθος στο συλλογισμό:

1. Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν

2. Εγώ είμαι παλιός

Άρα μόνο εγώ πρέπει να μείνω».

