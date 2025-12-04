Ευκλείδης Τσακαλώτος: Το πολιτικό κουίζ για τον Αλέξη Τσίπρα – «Μόνο εγώ πρέπει να μείνω»

  • Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε με πολιτικό κουίζ στα social media τα λεγόμενα του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη».
  • Ο κ. Τσακαλώτος έθεσε το κουίζ εμμέσως αναφερόμενος στην παρουσίαση του κ. Τσίπρα στο Παλλάς.
  • Το κουίζ περιελάμβανε τον συλλογισμό: «1. Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν 2. Εγώ είμαι παλιός Άρα μόνο εγώ πρέπει να μείνω».
Σε πολιτικό κουίζ αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα social media ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολιάζοντας επί της ουσίας τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αναφερόμενος εμμέσως στα λεγόμενα του κ. Τσίπρα στην παρουσίασή του στο βιβλίο «Ιθάκη» στο Παλλάς, έθεσε ένα πολιτικό κουίζ αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Βρείτε το λάθος στο συλλογισμό:

  • 1. Όλοι οι παλιοί πρέπει να φύγουν
  • 2. Εγώ είμαι παλιός

Άρα μόνο εγώ πρέπει να μείνω».

Δείτε την ανάρτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου:

