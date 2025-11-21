Δημοσκόπηση MRB: Η άποψη των πολιτών για την δημιουργία νέων κομμάτων – Πόσοι θα ψήφιζαν Τσίπρα, Σαμαρά, Καρυστιανού

Enikos Newsroom

πολιτική

εκλογές 2023 κάλπη

Οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό και οι απόψεις τους για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», καταγράφονται στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB για το ΟΡΕΝ. Επίσης, οι πολίτες δηλώνουν κατά πόσο είναι πιθανόν να ψηφίσουν νέα κόμματα υπό πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καρυστιανού ή ο Αντώνης Σαμαράς.

Σχετικά με την δημιουργία νέων κομμάτων, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:

43,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ πιστεύει ότι χρειάζονται νέα κόμματα
64,7% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ συμφωνεί
84,6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τάσσονται υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων
83,9% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης θεωρούν ότι η χώρα χρειάζεται νέα κόμματα
Στο ΚΚΕ, το 58,8% τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέων σχημάτων

Η «Ιθάκη» του Τσίπρα

Οι πολίτες αξιολόγησαν το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού:

Το 26,1% θεωρεί ότι όσα έχει ακούσει για το βιβλίο λειτουργούν θετικά για τον Αλέξη Τσίπρα
Το 44,2% εκτιμά ότι έχουν αρνητικό αντίκτυπο

Πιθανά νέα κόμματα

Αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, η δημοσκόπηση καταγράφει:

Κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα: 20,9% θα το ψήφιζε σίγουρα ή μάλλον, 73,2% μάλλον ή σίγουρα όχι
Κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά: 15,1% μάλλον ή σίγουρα ναι, 80,5% όχι
Κόμμα υπό την Μαρία Καρυστιανού: 36,5% σίγουρα ή μάλλον ναι, 55,5% αρνητικά (μείωση από 56,7% τον Οκτώβριο)

     

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος στους ψηφοφόρους της ΝΔ, με ποσοστό 70,4%.

14:46 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

