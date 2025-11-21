Θεσσαλονίκη: Λύκος εμφανίστηκε και στον αύλειο χώρο του ΤΕΦΑΑ

Enikos Newsroom

κοινωνία

λύκος

Η εμφάνιση λύκου στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκάλεσε αναστάτωση, καθώς η αγέλη λύκων στην αστική ζώνη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ανησυχεί τους κατοίκους.

Συγκεκριμένα, λύκος εμφανίστηκε και  προκαλώντας αναστάτωση σε όλη την πανεπιστημιούπολη. Οι φοιτητές μόλις τον αντίκρισαν απομακρύνθηκαν τρέχοντας.

Παρά τη μεγάλη έκταση των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ, η οποία ανέρχεται στα 200 στρέμματα, οι αρμόδιοι αντέδρασαν άμεσα. Οι πέντε λύκοι, που εντοπίστηκαν να κινούνται σε διάφορα σημεία του δήμου, παρακολουθούνται από τον Ιούνιο από την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ».

Οι ειδικοί συστήνουν στους κατοίκους, που κινούνται με κατοικίδια σε δασώδεις εκτάσεις να είναι προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν τα άγρια ζώα και να μην αφήνουν τροφές.

ΛΥΚΟΣ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δίδυμες διάσημες αδελφές «έφυγαν» την ίδια ημέρα: «Είχαν αποφασίσει να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί»

Βιταμίνη D: Πότε μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα νεφρά – Ποια τα συμπτώματα

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια – Βήμα- βήμα η διαδικασία για τους ...

IRIS: Υποχρεωτική από την 1η Δεκεμβρίου η αποδοχή πληρωμών – Οι τεχνικές αλλαγές και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσει...

Η «σιωπηλή» δύναμη του κουμπιού «Αποθήκευση στο τηλέφωνο» του Google Wallet – Και γιατί πρέπει να τη γνωρίζετε!

Τεστ προσωπικότητας: Το φαγητό που σας ελκύει περισσότερο αποκαλύπτει τον αληθινό σας εσωτερικό εαυτό
περισσότερα
15:41 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη απολογούνται οι 4 συλληφθέντες για το κύκλωμα που έκανε δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στον ανακριτή πήραν οι τέσσερις συλληφθέντες ύ...
15:26 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες πέφτουν από μπαλκόνι και καταλήγουν τραυματισμένοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες η προσπάθειά τους να αφαιρέσουν κοσμήματα και χρήματα ...
14:55 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πρέβεζα: Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου στην Φιλιππιάδα – Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Το μεγαλείο ενός ανθρώπου φαίνεται στα δύσκολα, και αυτό ακριβώς επιβεβαίωσαν τα δραστήρια μέλ...
14:30 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Σε αναβρασμό αγρότες και κτηνοτρόφοι – Πανελλαδική σύσκεψη αύριο στη Νίκαια Λάρισας

Αγρότες από όλη την Ελλάδα θα συμμετάσχουν στην Πανελλαδική Σύσκεψη που οργανώνει η Πανελλαδικ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα