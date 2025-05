«Δημογραφικό 2025» – Κεραμέως: «Στην χώρα μας η δημογραφική πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη»

«Εχουμε εργαστεί σκληρά και συστηματικά από όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας αναλάβαμε να φέρουμε πίσω όσους περισσότερους νέους και νέες γινόταν» τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κατά την διάρκεια της τοποθέτησης στο Συνεδρίου του Δημογραφικού «Δημογραφικό 2025» που διοργανώνουν για 4η χρονιά η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά τα χρόνια της κρίσης έφυγαν περισσότεροι από 660 χιλιάδες έλληνες στο εξωτερικό τονίζοντας πως η κυβέρνηση κινήθηκε σε τρεις σημαντικούς άξονες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Την δημιουργία ευρύτερων κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε η επιστροφή να είναι τόσο ρεαλιστική όσο και ελκυστική, τη δημιουργία κινήτρων αμιγώς για τους απόδημους Έλληνες αλλά και την ανάδειξη όλων αυτών των επαγγελματικών ευκαιριών, νέων κινήτρων και του νέου κλίματος που επικρατεί στη χώρα μας.

Η κα. Κεραμέως, επεσήμανε ότι «γίνεται αντιληπτή η αλλαγή παραδείγματος στη χώρα, η ανάκτηση της αξιοπιστίας μας, η σοβαρότητα που αποπνέει πλέον το Κράτος, ως ευνομούμενη Πολιτεία όπου μπορεί, όποιος εργάζεται, να αμείβεται και να απολαμβάνει τους καρπούς των κόπων του; Οι αριθμοί δείχνουν πως ναι -έχουν αποτέλεσμα οι προσπάθειές μας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, την περίοδο 2010-2023, από τους 660.000 που έχουν φύγει για το εξωτερικό, οι 420.000 επέστρεψαν».

«Στην χώρα μας η δημογραφική πρόκληση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ο μέσος όρος γεννητικότητας παιδιών είναι χαμηλός. Σημαντικές προσπάθειες της Κυβέρνησης, και της Σοφίας Ζαχαράκη και της Δόμνας Μιχαηλίδου. Η προσπάθεια αυτή για επαναπατρισμό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία» συμπλήρωσε.

Και καταλήγοντας υπογράμμισε «Αρκεί μόνο η Πολιτεία για να αναστρέψει το brain drain σε brain gain? Επίσης όχι. Πρωτοβουλίες σαν τη δική σας, που αναδεικνύει τις σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές για την επανασύνδεση των Ελλήνων του εξωτερικού με την ελληνική πραγματικότητα και τη σημασία της για τον πληθυσμό της χώρας, παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στο κράτος, στις επιχειρήσεις, στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων του ελληνισμού με τις ρίζες του».

