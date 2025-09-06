ΔΕΘ – Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Όσοι πήραν παράνομα χρήματα, θα τα επιστρέψουν»

Την δεδομένη πολιτική βούληση της κυβέρνησης, όσοι πήραν παράνομα χρήματα να τα επιστρέψουν, υπογράμμισε σε δηλώσεις του από την 89η ΔΕΘ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προσθέτοντας ότι απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να «στηθεί» ένας ΟΠΕΚΕΠΕ που θα λειτουργεί με συνθήκες διαφάνειας και δικαιοσύνης και θα δημιουργεί το αίσθημα ασφάλειας σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να οδηγήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επόμενη ημέρα. Να δημιουργήσει έναν οργανισμό που θα λειτουργεί με εντελώς διαφορετικά δεδομένα στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων, με πραγματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, με διαδικασίες οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα της απόλυτης διαφάνειας, αλλά βεβαίως και μέσα από ένα μοντέλο το οποίο υπαγορεύει η σύγχρονη πραγματικότητα και οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί», επισήμανε ο κ. Τσιάρας.

Ο υπουργός, επεσήμανε δε ότι το προηγούμενο διάστημα, καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μοντέλου ελέγχου, τα ευρήματα του οποίου έχουν ήδη παρουσιαστεί, ενώ, όπως ανέφερε, έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες επιστροφής επιδοτήσεων που ελήφθησαν παρανόμως.

