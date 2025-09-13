ΔΕΘ: Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης – Στις 19:30 η ομιλία του στο Βελλίδειο

Enikos Newsroom

πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης ΔΕΘ

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα παρουσιάσει απόψε ο πρόεδρος του κόμματος και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 11.00 ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση, όπου θα συναντηθεί με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύει σε περίπτερα.

Στις 19.30 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.  Αύριο στις 12:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου επίσης στο συνεδριακό κέντρο “Ι. Βελλίδης”.

 

 

 

 

20:49 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Πρότεινε νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές – «Το θέμα το έχουμε εξαντλήσει και είναι και βαρετό» είπε για Τσίπρα

Ένα νέο σύστημα ψηφοφορίας στις εκλογές που θα διασφαλίζει την μυστικότητα, την ανωνυμία, την ...
20:22 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η συζήτηση του Πρωθυπουργού με τον CEO της Google DeepMind Ντέμη Χασάμπη

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντ...
19:45 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Θάνος Πλεύρης: Οι εθελούσιες επιστροφές στο επίκεντρο συνάντησης με την επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Στο ζήτημα των εθελούσιων επιστροφών, τις οποίες υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (...
19:22 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα Αριστερά: «Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου αποτελεί σοβαρό πλήγμα στον αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη»

«Η σημερινή απόφαση για την αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, καταδικασμένου ως αρχηγού της ...
