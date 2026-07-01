Δεσποτόπουλος στον Realfm 97,8 για το «καλάθι» του Τραμπ στην Άγκυρα: Οι ΗΠΑ προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι στην Τουρκία λόγω των F-35 – Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, τη στάση της Τουρκίας το τελευταίο χρονικό διάστημα και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, μίλησε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, και τις εξελίξεις τόσο στο μέτωπο ΗΠΑ-Ιράν, όσο και στο δεύτερο μέτωπο του πολέμου, αυτό ανάμεσα σε Ισραήλ, Λίβανο και Χεζμπολάχ, είπε: «Οι δύο μεγάλοι παίκτες της περιοχής είναι το Ιράν και το Ισραήλ. Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα κι αν έχουμε συμφωνία, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτός είναι κανόνας στη Μέση Ανατολή. Εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λιβάνος.

Το μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι, τη Χεζμπολάχ, που θέλει να την προστατεύσει στον Λιβάνο, το δε Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον κίνδυνο αυτόν να τον ξεκληρίσει. Εκεί, υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα, άμεσα. Ίσως γίνει σε βάθος χρόνου, αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεζμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα, δηλαδή ξεδοντιασμένη».

«Οι ΗΠΑ προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι στην Τουρκία»

Ερωτηθείς εάν ανησυχεί για το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας, με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα, που ενδέχεται να συνοδεύεται από «δώρα» προς τον Ερντογάν , τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την πώληση αμερικανικών κινητήρων για το ΚΑΑΝ και την αναζήτηση διαδικασίας που θα επιτρέψει την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, ο κ. Δεσποτόπουλος σχολίασε:

«Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ’ όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα αναθεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες αμυντικών συστημάτων. Όμως δεν νομίζω ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία καμία σχέση δεν θα έχουν ούτε με τα Rafale, ούτε με τα F-35. Επίσης, έχοντας δει το παρελθόν των Αμερικανών, τις υποσχέσεις για τα F-16 του Μπάιντεν, ξανά κάποια λόγια του Τραμπ για τα F-35, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί».

«Θα πω κάτι που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο, είναι εύκολο. Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κ. Τραμπ στην Τουρκία, προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι, που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή.

Η πραγματικότητα είναι ότι το υπερόπλο αυτή τη στιγμή των ΗΠΑ είναι τα F-35 και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν, είναι ότι η Τουρκία σε αντίθεση με εμάς, δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή, εμείς έχουμε τους Patriot, οι Αμερικανοί δεν δίνουν Patriot στους Τούρκους και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν, όσο έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό, για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες, που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειας, γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος» πρόσθεσε ο κ. Δεσποτόπουλος.

«Η Τουρκία τρομάζει με τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο»

Όσον αφορά τη στάση της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες, καθώς φαίνεται ότι έχει ξεχάσει τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά, τόνισε: «Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει πως η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει, είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αλλά το κυριότερο είναι πως βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί οικόπεδα που είναι πάνω στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Δηλαδή η λεγόμενη “Γαλάζια Πατρίδα” είναι μια άσκηση πια επί χάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς».

«Αυτό όμως που τη θορυβεί, πιθανώς, τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον, ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής. Το θέμα με τη Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ. Μην κοροϊδευόμαστε, η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με την Χεζμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, θα έχει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Αυτή την περίοδο, το Ισραήλ όντας σε πόλεμο, δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον East Med για παράδειγμα. Έχει άλλες προτεραιότητες και είναι λογικό», συμπλήρωσε ο κ. Δεσποτόπουλος και κατέληξε:

«Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα, πιθανώς, θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας θα πάει στον καλάθο των αχρήστων κανονικά».