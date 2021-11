Χρήστος Ταραντίλης: Προϋπόθεση η κινητοποίηση των επιχειρηματικών κεφαλαίων για την αξιοποίηση της καινοτομίας

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής και του ελληνικού παραρτήματος του Ιδρύματος Konrad Adenauer Stiftung για την ανάδειξη της σημασίας που έχει η επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας για την οικονομία και την κοινωνία, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Χτίζοντας γέφυρες καινοτομίας μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας: Χρηματοδότηση και ταχύτητα ανάπτυξης» και συντονιστή τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, κ. Χρήστο Ταραντίλη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές οι κύριοι Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Klaus Sailer, CEO στο Strascheg Center for Entrepreneurship και Καθηγητής στην Επιχειρηματικότητα στο Munich University of Applied Sciences, Μάρκος Βερέμης, CEO της Upstream και partner Bigpi Ventures, Σέργιος Κατσαρός, Head of Commercial and Finance της Biopix-T και Θάνος Στούμπος, Συνιδρυτής της Cyrus PC.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι το ζήτημα της χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για το κράτος, είτε για ιδιώτες επενδυτές (angel investors), είτε για κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capitals), είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διεκδίκηση μιας καλύτερης θέσης της Ελλάδας και της Ευρώπης στο παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας. Η διεθνής εμπειρία και πρακτική δείχνει, σύμφωνα με τον κ. Ταραντίλη, ότι τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών μπορούν να αποτελέσουν βασικό καταλύτη ώθησης για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Επομένως, η κινητοποίησή τους πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρώπης και της χώρας.

Ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Horizon Europe 2021 – 2027 για την έρευνα και την καινοτομία με προϋπολογισμό € 95,5 δισ. και ιδιαίτερα στον τρίτο πυλώνα Innovative Europe (συνολικού προϋπολογισμού € 13,5 δισ.), ο οποίος αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ της έρευνας και της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Επίσης, έκανε λόγο για τις πρωτοβουλίες υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως το EquiFund, τονίζοντας ότι οι συνολικές επενδύσεις το 2020 σε ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις ήταν €386 εκατ., σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερες από το αντίστοιχο ποσό το 2017 (€82 εκατ.). Ωστόσο, επεσήμανε ότι το ποσοστό των επενδύσεων από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στη χώρα παραμένει πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Επιπλέον, ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στη σημαντική υστέρηση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ στο συνολικό ύψος των τοποθετούμενων επιχειρηματικών κεφαλαίων ενώ μίλησε για τη διαφορετική επενδυτική αντίληψη που επικρατεί στις δυο ηπείρους, υπογραμμίζοντας ότι τα κεφάλαια στις ΗΠΑ δεν διστάζουν να επενδύουν σε ιδέες με μεγάλο επιχειρηματικό ρίσκο αν αξιολογούν ότι η προστιθέμενη αξία τους θα είναι υψηλή.

Στο κλείσιμο της συζήτησης ο κ. Ταραντίλης τόνισε εκ νέου ότι τα εξαιρετικά ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα μπορούν κάλλιστα να αξιοποιηθούν εμπορικά και να απευθυνθούν σε μεγάλες διεθνείς αγορές, βοηθώντας έτσι καθοριστικά στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας.