Χαρίτσης: Η πρόταση του πρωθυπουργού για διακομματική επιτροπή είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό

  • Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτήρισε την πρόταση του πρωθυπουργού για διακομματική επιτροπή για το αγροτικό «προσχηματική και εμπαιγμό», εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη για την απουσία του.
  • Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «πέτυχε αυτό που σχεδίαζε, μία αγροτική παραγωγή εξαρτημένη και συρρικνωμένη», επισημαίνοντας πως «θέλει λιγότερους αγρότες και περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα».
  • Ο κ. Χαρίτσης απέρριψε την πρόταση για συμμετοχή στην διακομματική επιτροπή, τονίζοντας πως «δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση και συνδιαμόρφωση με την κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, των υποκλοπών».
Η πρόταση για εθνική διακομματική επιτροπή για το αγροτικό είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό, τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης στην ομιλία του στη Βουλή, εξαπολύοντας επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ρώτησε: «Πού είναι ο πρωθυπουργός, πού είναι ο κ. Μητσοτάκης; Πώς είναι δυνατόν εκείνος που έκανε το αίτημα για την επιτροπή να απουσιάζει; Μας είπε ότι προέκυψε το Νταβός. Τώρα προέκυψε και δεν μπορούσε να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση;».

«Μας επαληθεύει ο κ. Μητσοτάκης όταν λέγαμε ότι η πρότασή του είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό. Εάν την πίστευε θα ήταν εδώ για να την υπερασπιστεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Απευθυνόμενος προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη τον κατηγόρησε ότι διαστρεβλώνει την αλήθεια με τα όσα λέει για την ευλογιά των προβάτων και σημείωσε ότι η κυβέρνηση που εκπροσωπεί είναι η κυβέρνηση των Τεμπών, του ΟΕΚΕΠΕ των υποκλοπών.

«Η κυβέρνηση δεν απέτυχε στο αγροτικό. Πέτυχε αυτό που σχεδίαζε, μία αγροτική παραγωγή εξαρτημένη και συρρικνωμένη. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες σαν συντεχνία και όχι σαν έναν κλάδο που είναι σε υπαρξιακή κρίση. Και προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες για την κρίση και να την αντιμετωπίσει επικοινωνιακά. Δεν είναι συγκυριακή έκρηξη οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, είναι ένα σήμα κινδύνου από τον αγροτικό κόσμο που απειλείται με αφανισμό. Η κυβέρνηση θέλει λιγότερους αγρότες και περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα. Η αγροτική παραγωγή δεν χώρα στο μοντέλο αυτής της κυβέρνησης. Τι λέει στους αγρότες; αφήστε την αγροτική παραγωγή για να γίνεται σερβιτόροι, αφήστε τα χωράφια να γίνουν real estate. Και επιχειρεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Αλλά δεν το πέτυχε γιατί οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι ο αφανισμός του αγροτικού κόσμου απειλεί όλη τη κοινωνία» ανέφερε, ενώ απαντώντας στον Κωστή Χατζηδάκη και στα όσα είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε: «Δεν μπορείτε να διαχέετε τις ευθύνες στους πάντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι δικοί σας υπουργοί φιγουράρουν».

Ειδική αναφορά έκανε στη συμφωνία με την Mercosour την οποία συνυπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση: «Η συμφωνία με την Mercosour επιφέρει το άνοιγμα της αγοράς, την συμπίεση των τιμών και την εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα. Εξυπηρετεί την Γερμανία και τα βιομηχανικά προϊόντα, φάρμακα, χημικά, αυτοκινητοβιομηχανία. Η βιωσιμότητα του ελληνικού αγροτικού τομέα δεν μπορεί να συναρτάται με τα γερμανικά βιομηχανικά συμφέροντα. Ο αγροτικός τομέας λοιπόν καλείται να προσαρμοστεί. Μπορεί να γίνει; Όχι με αχανείς εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής με χαμηλότερο κόστος και με πολύ πιο χαλαρές οικολογικές και καταναλωτικές προδιαγραφές».

Έδωσε την απάντηση της Νέας Αριστεράς στην πρόταση της κυβέρνησης για συμμετοχή στην διακομματική επιτροπή, λέγοντας: «Στο έβδομο έτος της διακυβέρνησής του ο κ. Μητσοτάκης ζητά την σύσταση επιτροπής και διακομματική συναίνεση. Και θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν είναι προσχηματική. Μας καλεί σε διαβούλευση όταν καμία διαβούλευση δεν έγινε για μία σειρά θέματα, για τον Daniel στη Θεσσαλία, για τη νέα ΚΑΠ, για το μεσοπρόθεσμο. Λυπάμαι αλλά δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση και συνδιαμόρφωση με την κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών, των υποκλοπών».

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέφερε: «Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να στηρίξει τους μικρομεσαίους, τους ανθρώπους της παραγωγής. Δεν έχουμε μία κακή και άδικη αγροτική πολιτική, έχουμε ένα μοντέλο εγκατάλειψης της παραγωγής. Η κυβέρνηση δεν έκανε λάθη, έκανε επιλογή να μην διαπραγματευτεί για τα θέματα αγροτικής πολιτικής και να μεταφέρει το βάρος προς τα κάτω στους αγρότες. Είναι απαραίτητη η πολιτική αλλαγή για μία κυβέρνηση που θα στηρίξει τον Έλληνα αγρότη και παραγωγό».

