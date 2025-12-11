Χαρίτσης από το τελωνείο των Κήπων: Ο αγώνας των αγροτών σχετίζεται και με την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας

  • Ο Αλέξης Χαρίτσης, από το Τελωνείο Κήπων, κατήγγειλε «μεγάλη ληστεία» στις αγροτικές επιδοτήσεις και απέδωσε το «μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
  • Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς συζήτησε με τους αγρότες του Έβρου για την έλλειψη νερού λόγω κλιματικής κρίσης, την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά και τις διαχειριστικές αστοχίες του συστήματος.
  • Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι ο αγώνας των αγροτών «σχετίζεται και με την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας» και κάλεσε την κοινωνία να σταθεί στο πλευρό τους.
«Στις αγροτικές επιδοτήσεις έχει γίνει μια μεγάλη ληστεία. Μια μεγάλη ληστεία στην οποία διάφοροι επιτήδειοι και απατεώνες έκλεψαν ουσιαστικά τα χρήματα των πραγματικών αγροτών», υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης σε δήλωση που έκανε από το Τελωνείο Κήπων.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «και όλο αυτό το σκάνδαλο, το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι αυτή η πυραμίδα της διαφθοράς, η οποία ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου και φτάνει στο τελευταίο κομματικό γραφείο της Νέας Δημοκρατίας, στο τελευταίο χωριό της χώρας. Και αυτοί που την πληρώνουν είναι οι άνθρωποι του μόχθου, είναι οι άνθρωποι της παραγωγής».

Συνέχισε αναφερόμενος στις επαφές του με τους αγρότες και τα αιτήματά τους, τα οποία όπως είπε θα μεταφέρει στο Κοινοβούλιο:

«Συζητήσαμε πολλά, και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συζητήσαμε όμως και για τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει ο αγροτικός κόσμος και ειδικά εδώ στην περιοχή του Έβρου. Για το νερό, το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή και άρα η προσαρμογή στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι πολύ βασική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Συζητήσαμε για την ευλογιά και για την καταστροφή η οποία υπήρξε στο ζωικό κεφάλαιο με την κυβέρνηση εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο να μην έχει κάνει απολύτως τίποτα και να κινδυνεύουν οι κτηνοτρόφοι να βρεθούν εκτός επαγγέλματος. Συζητήσαμε ακόμα και για τις μεγάλες αστοχίες, τις διαχειριστικές αστοχίες που υπήρξαν και με το monitoring και με τις εκτάσεις οι οποίες βρέθηκαν εκτός συστήματος. Συζητήσαμε με έναν κόσμο ο οποίος είναι σε απόγνωση» είπε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Καταλήγοντας, τόνισε: «Αυτός ο αγώνας όμως δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Είναι ένας αγώνας ο οποίος σχετίζεται και με την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Και όλη η ελληνική κοινωνία πρέπει να σταθεί στο πλευρό των αγροτών. Και εμείς μαζί τους».

