Χαρίτσης από τα Τρίκαλα: Ευθύνες για το εργατικό δυστύχημα υπάρχουν και στο κράτος

  • Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, τονίζοντας ότι «βλέπει γύρω του μια ανείπωτη θλίψη, αλλά και μια απέραντη οργή».
  • Ο Αλ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «ευθύνες βεβαίως υπάρχουν στην εργοδοσία. Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος», κατηγορώντας τις κυβερνητικές πολιτικές για αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων.
  • Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς κατέθεσε έκτακτο αίτημα για σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή, ζητώντας από την κυβέρνηση να απολογηθεί για τις πολιτικές της.
Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους οικείους των πέντε εργατριών, που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στην περιοχή.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στα Τρίκαλα, και βλέπω γύρω μου μια ανείπωτη θλίψη, αλλά και μια απέραντη οργή. Θλίψη για την ανθρώπινη τραγωδία, αλλά και οργή για το έγκλημα», ανέφερε.

«Γιατί δυστυχώς, σε μια χώρα στην οποία μόνο το 2025 είχαμε διακόσιους νεκρούς από εργατικά ατυχήματα, σε μια χώρα στην οποία η κυβέρνηση έχει επιλέξει με τις πολιτικές της να αποδιαρθρώσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις, να διαλύσει τις συλλογικές συμβάσεις, να επιβάλει το δεκατριάωρο και να οδηγήσει σε πλήρη αποδυνάμωση την Επιθεώρηση Εργασίας με το προκάλυμμα της Ανεξάρτητης Αρχής, αυτό που βιώνουν σήμερα, εδώ τα Τρίκαλα, είναι το χρονικό μιας προαναγγελθείσας τραγωδίας. Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος», υπογράμμισε ο Αλ. Χαρίτσης, επισημαίνοντας ότι από τη συζήτηση που είχε με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου των Τρικάλων, ενημερώθηκε αναλυτικά «για τις ενέργειες που είχαν γίνει από τους ίδιους, τους προηγούμενους μήνες». «Δυστυχώς, όμως, ενέργειες σε σχέση με την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων δεν λήφθηκαν υπόψη», σχολίασε και συνέχισε:

«Θα περιμένουμε να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση, αυτή η τραγωδία. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου πραγματικά υπάρχουν. Και ευθύνες βεβαίως υπάρχουν στην εργοδοσία. Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στο έκτακτο αίτημα που κατέθεσε σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με το οποίο ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα.

«Δεν είναι δυνατόν, στην Ελλάδα του 2026, να βιώνουμε τέτοιες τραγωδίες. Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας πρέπει να έρθουν στη Βουλή και να απολογηθούν για τις πολιτικές τους επιλογές, οι οποίες οδηγούν σε αυτά τα αποτελέσματα», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

