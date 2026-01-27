Βουλή: «Όχι» στην άρση ασυλίας του Δημήτρη Κουτσούμπα εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας – Υπέρ της άρσης για Μάντζο

Σύνοψη από το

  • Η Επιτροπή Δεοντολογίας θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής κατά της άρσης ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για την υπόθεση της μήνυσης του Κωνσταντίνου Πλεύρη.
  • Υπέρ της μη άρσης τάχθηκαν βουλευτές από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, με τον κ. Κουτσούμπα να καταγγέλλει «πολιτικές σκοπιμότητες» και να χαρακτηρίζει «εντελώς αβάσιμη την κατηγορία».
  • Αντίθετα, η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, μετά από μήνυση του Βασίλη Στίγκα, με τον κ. Μάντζο να έχει ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

βουλή

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε και θα εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής κατά της άρσης ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, για την υπόθεση της μήνυσης που είχε καταθέσει εναντίον του, για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά της άρσης ασυλίας του κ. Κουτσούμπα τάχθηκαν οι βουλευτές από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια, οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, της ΝΙΚΗΣ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κ. Κουτσούμπας είχε αποστείλει υπόμνημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας, με το οποίο κατήγγειλε «πολιτικές σκοπιμότητες» χαρακτηρίζοντας «εντελώς αβάσιμη την κατηγορία» ενώ επεσήμανε ότι «το ΚΚΕ τηρεί τη νομοθεσία για τα οικονομικά των κομμάτων και δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, και όλα ελέγχονται τόσο από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές όσο και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Βουλής».

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε επίσης -κατά πλειοψηφία- να εισηγηθεί προς την Ολομέλεια την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, μετά από μήνυση του προέδρου του κόμματος «Σπαρτιάτες», Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμηση.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μάντζος ζήτησε την άρση ασυλίας του, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

