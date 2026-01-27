Θεσσαλονίκη: «Δίπλωσε» νταλίκα στην Περιφερειακό Οδό – Διακοπή κυκλοφορίας προς τα δυτικά

«Χάος» στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όπου «δίπλωσε» νταλίκα το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα προς τα δυτικά.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το τροχαίο ατύχημα συνέβη γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων.

Το ρεύμα προς τα δυτικά παραμένει κλειστό, ενώ από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση και προς τα ανατολικά, καθώς από το ατύχημα προκλήθηκε ζημιά στο διαχωριστικό στηθαίο.

Φωτογραφίες: rthess.gr