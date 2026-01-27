Θεσσαλονίκη: «Δίπλωσε» νταλίκα στην Περιφερειακό Οδό – Διακοπή κυκλοφορίας προς τα δυτικά

Σύνοψη από το

  • «Χάος» στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όπου «δίπλωσε» νταλίκα το μεσημέρι της Τρίτης (27/1).
  • Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει το ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, με το ρεύμα να παραμένει κλειστό.
  • Από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση και προς τα ανατολικά, καθώς από το ατύχημα προκλήθηκε ζημιά στο διαχωριστικό στηθαίο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: «Δίπλωσε» νταλίκα στην Περιφερειακό Οδό – Διακοπή κυκλοφορίας προς τα δυτικά

«Χάος» στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, όπου «δίπλωσε» νταλίκα το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα προς τα δυτικά.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, το τροχαίο ατύχημα συνέβη γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων.

Το ρεύμα προς τα δυτικά παραμένει κλειστό, ενώ από μία λωρίδα κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση και προς τα ανατολικά, καθώς από το ατύχημα προκλήθηκε ζημιά στο διαχωριστικό στηθαίο.

Φωτογραφίες: rthess.gr

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιακή Ανεπάρκεια: Πανδημία της Τρίτης Ηλικίας με βαρύ κόστος για το ΕΣΥ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ταχύτερη έλευση καινοτόμων φαρμάκων, αύξηση 30% στις αμοιβές γιατρών ΕΟΠΥΥ και 5.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ

Γεωργιάδης για γιατρούς ΕΟΠΥΥ: Αυξάνονται 30% οι αμοιβές -Τι είπε για τις προσλήψεις και την φαρμακευτική δαπάνη

Δήμος προσλαμβάνει 23 άτομα: Οι ειδικότητες και η προθεσμία για τις αιτήσεις

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:08 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Σύζυγος και πεθερά είχαν «φυλακισμένη» 31χρονη σε σπίτι

Εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του συζύγου αλλά και της πεθεράς της βίωνε μία 31χρονη στο Ηράκλε...
14:55 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τριήμερο πένθος σε Τρίκαλα και όλη τη Θεσσαλία για τον θάνατο των πέντε εργατριών στη «Βιολάντα»

Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο δήμος Τρικκαίων μετά τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων α...
14:38 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ρόδος: Κακοποιούσε την σύζυγό του επί τέσσερα χρόνια – Η κατάθεση για απειλές και ξυλοδαρμούς από το «νησί των ιπποτών» ως τα Χανιά

Δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία σχηματίστηκε στην Ρόδο, μετά την κατάθεση 41χρονης γυναίκα...
14:03 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Χίος: Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε φθορές σε περιπολικό και αντιστάθηκε στη σύλληψή του

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος άνδρα ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος τροχαί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι