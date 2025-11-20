Μπρατάκος: Η δημοσιονομική πρόοδος είναι η βάση, οι μεταρρυθμίσεις είναι το μέλλον

«Η δημοσιονομική πρόοδος είναι η βάση, οι μεταρρυθμίσεις είναι το μέλλον» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, σε δήλωσή του με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του οριστικού σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μπρατάκος δήλωσε: «Τα τελευταία στοιχεία για την πορεία των δημοσιονομικών της χώρας επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια σταθερή και αξιόπιστη τροχιά. Τα υπερπλεονάσματα, η συνεχής αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και η συγκράτηση των δαπανών, δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Αποτελούν επίσης ένα ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές ότι η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της τις λογικές αστάθειας και αβεβαιότητας.

Ωστόσο, αυτή η θετική εικόνα δεν πρέπει να οδηγήσει σε εφησυχασμό. Για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, απαιτείται να προχωρήσουμε με συνέπεια στην επόμενη φάση μεταρρυθμίσεων – μια φάση που θα καθορίσει το παραγωγικό μέλλον της χώρας.

Πρώτον, χρειάζεται ένας συστηματικός επανασχεδιασμός και αξιολόγηση των κρατικών δαπανών από μηδενική βάση. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ουσιαστική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων, με θετικό αποτέλεσμα για τον φορολογούμενο και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Δεύτερον, οφείλουμε να στηρίξουμε με συνέπεια τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα βασίζεται στην καινοτομία, τη βιομηχανική ανασυγκρότηση, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, και θα ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τρίτον, είναι καιρός να περάσουμε από την πολιτική των οριζόντιων επιδοτήσεων στην ανάπτυξη επαρκών και μόνιμων κοινωνικών δομών. Ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας δεν περιορίζεται σε προσωρινές ενισχύσεις· διασφαλίζει υπηρεσίες και υποδομές που στηρίζουν πραγματικά τις οικογένειες, τους ευάλωτους και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Τέταρτον, πρέπει να προετοιμάσουμε από σήμερα το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει θεατής σε αυτή τη μετάβαση. Χρειάζεται στρατηγικό σχέδιο προσαρμογής, εκσυγχρονισμό των θεσμών και νέες πολιτικές δεξιοτήτων ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργήσει ως ευκαιρία και όχι ως απειλή.

Πέμπτον, είναι απαραίτητο να συνδέσουμε τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας με τις δομές επαγγελματικής κατάρτισης. Η χώρα χρειάζεται ένα σύγχρονο σύστημα κατάρτισης και επανακατάρτισης που θα δίνει στους εργαζόμενους τα εφόδια να προσαρμόζονται στις αλλαγές και θα δίνει στις επιχειρήσεις το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που έχουν ανάγκη.

Η δημοσιονομική επιτυχία είναι σημαντική. Η μεταρρυθμιστική συνέχεια όμως είναι αυτή που θα καθορίσει το μέλλον της οικονομίας μας. Το ΕΒΕΑ θα συνεχίσει να συμβάλλει με προτάσεις, συνεργασίες και πρωτοβουλίες για να διαμορφώσουμε μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική και πιο αισιόδοξη».

 

