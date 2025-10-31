Boυλή: Διαβιβάστηκε νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη

Στην ολομέλεια ανακοινώθηκε, από τον προεδρεύοντα Γιάννη Μπούρα ότι o υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και το νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», ποινική δικογραφία για τα Τέμπη.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, αφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο, στον πρώην υπουργό Επικρατείας και εκτελούντα χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από 1.3.2023 Γιώργο Γεραπετρίτη, στον πρώην αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, στον πρώην υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη, στην πρώην υφυπουργό Υγείας Ζωή Ράπτη, στον πρώην υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη, στον πρώην υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο, στον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, στον πρώην υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, στον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, στον πρώην υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και στους διατελέσαντες υπουργούς και υφυπουργούς Μεταφορών, κατά τα έτη 2012-2023, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Χρήστο Σπίρτζη, Νίκο Μαυραγάνη, Αθανάσιο Μωραΐτη, Μιχάλη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Κεφαλογιάννη και Γιώργο Καραγιάννη.

