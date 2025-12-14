ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 Εύη Κατσώλη 09:11, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 πολιτική Παρακολουθήστε απευθείας τη συζήτηση στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026. Δείτε το βίντεο: ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μοιράσου το: Ένοπλες Δυνάμεις: Σημαντικές οι αυξήσεις για όλα τα στελέχη με το νέο μισθολόγιο – Τι λένε πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Ξέσπασε σε κλάματα με το χριστουγεννιάτικο δώρο του άνδρα της – «Μου είπε ότι είμαι το πιο αχάριστο άτομο που έχει γνωρίσει» Δώρο Χριστουγέννων 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του – Ποιοι θα πάρουν περισσότερα φέτος και τι ισχύει για τη μερική απασχόληση σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 3 ώρες πριν ΟΠΕΚΕΠΕ – Κρήτη: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 15 από τους 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις 33 λεπτά πριν Πανεπιστήμιο Μπράουν: Βίντεο με αστυνομικούς να διασώζουν φοιτητές που είχαν κρυφτεί σε βιβλιοθήκη – Μαρτυρίες για σκηνές χάους και τρόμου 11 ώρες πριν Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Δεν πάνε στο Μαξίμου, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις – Ποια είναι τα αιτήματά τους 1 ώρα πριν Δώρο Χριστουγέννων 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του – Ποιοι θα πάρουν περισσότερα φέτος και τι ισχύει για τη μερική απασχόληση 2 ώρες πριν Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα σήμερα: Το ωράριο λειτουργίας – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ 60 λεπτά πριν Ξέσπασε σε κλάματα με το χριστουγεννιάτικο δώρο του άνδρα της – «Μου είπε ότι είμαι το πιο αχάριστο άτομο που έχει γνωρίσει» 2 ώρες πριν Στο φως απομεινάρια μιας ξεχασμένης πόλης που «σημαδεύτηκε από συγκρούσεις» – Είναι θαμμένη κάτω από σύγχρονη μεγαλούπολη 4 ώρες πριν Σπλαχνικό λίπος: Γιατρός του Χάρβαρντ αποκαλύπτει 7 τροφές που βοηθούν στη μείωσή του με φυσικό τρόπο 5 ώρες πριν Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου: Παρθένοι, αφιερώστε χρόνο για να καταλάβετε καλύτερα τα συναισθήματα 4 λεπτά πριν Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για 3 ζώδια – «Ίσως έχει έρθει η ώρα να κάνετε μια πραγματική και μόνιμη αλλαγή» 7 λεπτά πριν Τσιάρας για το «όχι» των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Αναλαμβάνουν τη δική τους ευθύνη για τη μη προσέλευση στον διάλογο» 16 λεπτά πριν NBA Cup: Σαν Αντόνιο και Νικς θα διεκδικήσουν το κύπελλο 25 λεπτά πριν Λακωνία: 13χρονη έπεσε σε πηγάδι με νερό 5 μέτρων – Έμεινε εγκλωβισμένη για 50 λεπτά 33 λεπτά πριν Πανεπιστήμιο Μπράουν: Βίντεο με αστυνομικούς να διασώζουν φοιτητές που είχαν κρυφτεί σε βιβλιοθήκη – Μαρτυρίες για σκηνές χάους και τρόμου ENIKOS NETWORK Η «βρώμικη» αλήθεια για τον στεγνωτήρα χεριών: Πώς διασπείρει τα μικρόβια αντί να τα εξαλείφει, σύμφωνα με το Κλίβελαντ Η Samantha του Sex & The City αποκαλύπτει την εμπειρία της με την εμμηνόπαυση: «Έμαθα καλύτερα τον εαυτό μου» e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Ποιες αλλαγές έρχονται και πώς θα λειτουργεί Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα περισσότερα 09:56 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 Τσιάρας για το «όχι» των αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη: «Αναλαμβάνουν τη δική τους ευθύνη για τη μη προσέλευση στον διάλογο» Για τη στάση των αγροτών και το «όχι» στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που αποφάσισαν στ... 00:25 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 Κυριάκος Μητσοτάκης: Επίσκεψη του πρωθυπουργού σε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ – Συνοδευόταν από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη Σε μπλόκο της Τροχαίας για αλκοτέστ στην οδό Στραδίου βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου (13/12) ο ... 23:30 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 Δημήτρης Κουτσούμπας: Στεκόμαστε στο πλευρό των εργολαβικών εργαζομένων των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης Στο περιθώριο της μεγάλης συναυλίας – αφιερώματος για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θε... 23:20 , Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 Βουλή, Προϋπολογισμός – Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το 2026 θα λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο στο 100% Μέσα στο 2026 θα λειτουργήσει το σύστημα τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο σε ποσοστό 100%, σύμφων... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4 λεπτά πριν Η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη για 3 ζώδια – «Ίσως έχει... 7 λεπτά πριν Τσιάρας για το «όχι» των αγροτών στη συνάντηση με... 16 λεπτά πριν NBA Cup: Σαν Αντόνιο και Νικς θα διεκδικήσουν το κύπελλο 25 λεπτά πριν Λακωνία: 13χρονη έπεσε σε πηγάδι με νερό 5 μέτρων –... 33 λεπτά πριν Πανεπιστήμιο Μπράουν: Βίντεο με αστυνομικούς να... 46 λεπτά πριν Μετρό: Προτεραιότητα η επέκταση προς Γλυφάδα λόγω της... 53 λεπτά πριν Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η φωτογραφία με ξανθά μαλλιά –... 60 λεπτά πριν Ξέσπασε σε κλάματα με το χριστουγεννιάτικο δώρο του... e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 19 Δεκεμβρίου Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Ποιες αλλαγές έρχονται και πώς θα λειτουργεί Νέα εποχή για την Εγνατία Οδό – Τι αλλάζει με επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου – Κανονικά τα περιαστικά δρομολόγια Voucher 200 ευρώ: Ποιοι και πώς θα το λάβουν – Οι καταληκτικές ημερομηνίες για τις αιτήσεις και την εξαργύρωση MUST READ Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε» Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας» Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα