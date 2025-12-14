ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Βουλή

Παρακολουθήστε απευθείας τη συζήτηση στη Βουλή για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026.

Δείτε το βίντεο:

