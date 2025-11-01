Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια: «Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι δελφίνος» – «Ο υπουργός ζει σε διαφορετική πραγματικότητα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αντιπαράθεση Θεοδωρικάκου-Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια: «Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι δελφίνος» – «Ο υπουργός ζει σε διαφορετική πραγματικότητα»
ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με θέμα τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα.

«Ο υπουργός ζει σε διαφορετική πραγματικότητα»

Ανακοίνωση αναφορικά με το ζήτημα των πατινιών στην πόλη αλλά και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο εξέδωσε σήμερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κάνοντας και σχετική ανάρτηση και στη σελίδα του στο facebook.

«Ο Υπουργός Ανάπτυξης φαίνεται να ζει σε διαφορετική πραγματικότητα», αναφέρει αρχικά ο κ. Δούκας και συνεχίζει: «Μιλά για ‘’συρρικνωμένη αντίληψη” για την Αυτοδιοίκηση του δημάρχου Αθηναίων, όταν η ίδια η κυβέρνησή του είναι αυτή που συρρικνώνει συστηματικά τις αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης και ειδικά του Δήμου Αθηναίων. Όπως όλα δείχνουν ο κ. Θεοδωρικάκος μάλλον αισθάνεται Υπουργός σε κυβέρνηση άλλης χώρας. Αντί να συντονιστεί με την Υφυπουργό κ. Μιχαηλίδου, ο ένας «στοχοποιεί» τον Δήμο και η άλλη ζητά ρυθμίσεις που είτε είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης, είτε έχουν ήδη προχωρήσει από τον Δήμο. Θα τους προτείναμε -για αρχή- να διαβάσουν την απάντηση του Δήμου, ώστε να ευθυγραμμιστούν μεταξύ τους, τουλάχιστον στα βασικά.

Για τη διευκόλυνσή τους:

  • Η δημόσια διαβούλευση στο τελικό σχέδιο του Δήμου για τα πατίνια, έχει αναρτηθεί εδώ και αρκετές ημέρες στο site του Δήμου Αθηναίων και σύντομα ολοκληρώνεται. Ούτε γι’ αυτό δεν φρόντισαν να ενημερωθούν. Αμέσως μετά την ενσωμάτωση τυχόν σημαντικών προτάσεων από την διαβούλευση, το τελικό σχέδιο θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα εφαρμοστεί.
  • Η κυβέρνηση ήταν αυτή που επέλεξε να αφήσει το θέμα με στοιχειώδεις ρυθμίσεις επί πέντε χρόνια και τώρα υποκριτικά εντοπίζει ευθύνες στους Δήμους.

Και μιας και μιλάμε για αρμοδιότητες, ας μας απαντήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, αν μετά την ίδρυση μιας εταιρείας, τα οχήματά της τίθενται αυτομάτως σε κυκλοφορία στον δημόσιο χώρο, χωρίς καμία άδεια λειτουργίας ή κυκλοφορίας».

Και καταλήγει: «Αν κάποιοι αναζητούν ‘’άλλον Δήμαρχο” για να φορτώσουν τις δικές τους παραλείψεις, ενημερώνουμε ότι η Αθήνα δεν είναι υποκατάστημα του Υπουργείου. Είναι πόλη με Αυτοδιοίκηση, σχέδιο και λογοδοσία προς τους πολίτες, όχι προς την εκάστοτε επικοινωνιακή ανάγκη της κυβέρνησης».

«Ας καταλάβει ότι είναι δήμαρχος και όχι δελφίνος»

Το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης εξέδωσε στην συνέχεια ανακοίνωση απαντώντας στην ανάρτηση του δημάρχου Αθηναίων.

«Ο κ. Δούκας παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Οφείλει, όμως, να τις αναλάβει. Να συνειδητοποιήσει ότι είναι Δήμαρχος Αθηναίων και όχι υποψήφιος δελφίνος του ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος επιθυμεί» αναφέρει το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Ανάπτυξης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 9 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ναρκισσιστής, σύμφωνα με το Cleveland

Glucose Goddess: Κορυφαία ειδικός αποκαλύπτει πώς να ρυθμίσουμε το σάκχαρο με 3 απλές κινήσεις

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 7 Νοεμβρίου

Μαρινάκης: Διασφαλισμένη η παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας – Οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν κινδυνεύουν

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα σε 23 δευτερόλεπτα;

FaceTime: Πώς να αποκτήσεις απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο στο iPhone κάποιου άλλου, με τη συγκατάθεσή του
περισσότερα
15:32 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, περιόδευσε το πρωί στο Μουζάκι της ...
15:14 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Κικίλιας: Νέα μαρίνα στην Κέρκυρα με επένδυση άνω των 50 εκ. ευρώ – Κόμβος προσέλκυσης mega yachts από ολόκληρο τον κόσμο

«Η νέα μαρίνα της Κέρκυρας θα αλλάξει τον χάρτη του θαλάσσιου τουρισμού στο Ιόνιο», δήλωσε ο Υ...
13:54 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Κανένας μόνιμος υπάλληλος δεν θα χάσει τη δουλειά του – Η διανομή του έντυπου Τύπου είναι διασφαλισμένη

Εξηγήσεις για τις αλλαγές στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έδωσε μεταξύ άλλων ο Kυβερνητικός Eκ...
13:41 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Αντώνης Σαμαράς: Πρέπει να επανεξεταστεί η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί», αναφ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς