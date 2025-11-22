Ανδρουλάκης στο TikTok: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης στο TikTok: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή

Για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους στην περιφέρεια, μιλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα βίντεο στο TikTok, με τίτλο: «Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο».

«Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε την αγωνία των κατοίκων στην ελληνική ύπαιθρο», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αναζωογόνηση της περιφέρειας.

@nikos.androulakisΗ ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο, δικαιοσύνη για όλους. Για μια Ελλάδα για όλους♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:46 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

