Ανδρουλάκης: Άφησε λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα – «Έχουμε να κάνουμε πολλά για να αντιμετωπίσουμε τη βία κατά των γυναικών»

Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών σήμερα και ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τις γυναίκες- βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής άφησαν πριν από λίγη ώρα λίγα λουλούδια στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα έξω απο το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων όπου δολοφονήθηκε από τον κακοποιητή της.

«Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και ήρθαμε εδώ να αφήσουμε ένα λουλούδι στη μνήμη μιας νέας γυναίκας, της Κυριακής Γρίβα, που έκανε ό,τι έπρεπε για να αντιμετωπίσει τον κακοποιητή της, αλλά δυστυχώς έχασε τη ζωή της με ενάν τραγικό τρόπο που αποκάλυψε τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ενώ πρόσθεσε πως η χώρα μας έχει πολύ υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε συγκροτημένες πρωτοβουλίες με τη νομική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας, με την ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων και τη δωρεάν παροχή νομικής κάλυψης στα θύματα. Αλλά και με την επαναθέσπιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Πρέπει να υπάρχει συνεχής επιμόρφωση αστυνομικών, δικαστικών, γιατρών, φαρμακοποιών, αλλά και εκστρατείες ενημέρωσης στα σχολεία για τα παιδιά μας, γιατί η παιδεία είναι το παν και σε αυτές τις περιπτώσεις», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Και τόνισε πως «έχουμε να κάνουμε πολλά και πρέπει να τα κάνουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πληγή, που υπάρχει και στην ελληνική κοινωνία».

