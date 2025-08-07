ΑΙΓΙΣ: Με 59 νέα πυροσβεστικά οχήματα ενισχύεται η Περιφέρεια Αττικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΙΓΙΣ: Με 59 νέα πυροσβεστικά οχήματα ενισχύεται η Περιφέρεια Αττικής

Με 59 νέα πυροσβεστικά οχήματα ενισχύεται η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», που υλοποιείται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Μητσοτάκης για τα 164 νέα οχήματα στην Πυροσβεστική: Η Πολιτεία αντιπαρατάσσει στην απειλή των πυρκαγιών τις περισσότερες δυνάμεις που είχαμε ποτέ

Η ενίσχυση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική αναβάθμισης του Πυροσβεστικού Σώματος με σύγχρονα μέσα.

Η κατανομή των οχημάτων στην Αττική έχει ως εξής:

  • 4 υδροφόρα πυροσβεστικά παντός εδάφους χωρητικότητας 12.000 λίτρων
  • 2 υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας 20.000 λίτρων
  • 3 υδροφόρα πυροσβεστικά χωρητικότητας 1.000 λίτρων
  • 22 οχήματα μεταφοράς προσωπικού
  • 9 οχήματα μεταφοράς εξοπλισμού
  • 2 βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς υγρών καυσίμων
  • 17 οχήματα 4×4

«Η ενίσχυση της Αττικής με 59 νέα οχήματα δεν είναι απλώς μια αναβάθμιση εξοπλισμού. Είναι μια ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια των πολιτών και στην ανθεκτικότητα της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους της εποχής μας.

Οι πυροσβέστες της περιοχής δίνουν καθημερινά μάχη στην πρώτη γραμμή. Η Πολιτεία τους στηρίζει έμπρακτα, με σύγχρονα και αξιόπιστα μέσα, που ενισχύουν την επιχειρησιακή τους ικανότητα και προστατεύουν τη ζωή και το έργο τους.

Μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία, χτίζουμε μια πιο ασφαλή και προετοιμασμένη Περιφέρεια», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όπως τονίζει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, τα νέα μέσα ενισχύουν καθοριστικά την ετοιμότητα των τοπικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε πυρκαγιές και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η παραλαβή αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδίου ενίσχυσης του στόλου με πάνω από 1.400 νέα οχήματα έως το 2026, μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:21 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Δήμος Θεσσαλονίκης: Διανομή δωρεάν σκυλοτροφών σε φιλοζωικές οργανώσεις και δημότες που φροντίζουν αδέσποτα ζώα

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στη διανομή σημαντικής ποσότητας σκυλοτροφών σε φιλοζωικές οργανώ...
18:52 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Σαμοθράκη: Επιχείρηση για την μεταφορά τραυματία από τη Βάθρα του Φονιά

Επιχείρηση για την μεταφορά ενός τραυματία από τη Βάθρα του Φονιά, στη Σαμοθράκη, στήθηκε από ...
18:37 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Εύβοια: Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα

Ξεκίνησαν το απόγευμα της Πέμπτης (7/8) οι εργασίες αποκόλλησης του φέρι μποτ «Παναγία Παραβου...
18:20 , Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025

Αχαΐα: Εφιάλτης για 5 γυναίκες από το Νεπάλ – Έπεσαν θύματα κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων

Το «εισιτήριο» για μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα μετατράπηκε σε εφιάλτη για πέντε γυναίκες από ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια