Αυτιάς σε Επίτροπο Ενέργειας: «Ρίξτε τις τιμές του ρεύματος για να πέσει η ακρίβεια»

Την άμεση μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και να ανακουφισθούν τα νοικοκυριά, ζήτησε από τον Επίτροπο Ενέργειας Dan Jørgensen, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής ανέδειξε την αδικία στις διακυμάνσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος με την οποία έρχονται αντιμέτωποι οι πολίτες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, λέγοντας ότι «το ρεύμα είναι πρωταρχικής σημασίας κοινωνικό αγαθό και ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι η πατρίδα μου πληρώνει διπλάσιο κόστος σε ρεύμα».

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η εκπλήρωση του σχεδίου για τη δημιουργία 8 ενεργειακών λεωφόρων εκ των οποίων οι 3 αφορούν και την Ελλάδα θα αποτελέσει σημαντική πρωτοβουλία για την άμβλυνση της ενεργειακής κρίσης και θα επιτρέψει στους παραγωγούς να ρίξουν τις τιμές στα προϊόντα τους, συμβάλλοντας στη μείωση της ακρίβειας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Αυτιάς

«Κύριε Επίτροπε,

Εμείς τα λέμε πολύ συχνά και για το θέμα της στέγης. Σήμερα όμως, το ρεύμα είναι πρωταρχικής σημασίας κοινωνικό αγαθό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και ξέρετε ότι η πατρίδα μου πληρώνει διπλάσιο κόστος σε ρεύμα λόγω της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σπουδαία η κίνησή σας αυτή και χάρηκα γιατί τρεις από τις οκτώ λεωφόρους αφορούν και την Ελλάδα και την πατρίδα μου. Κάντε το γρήγορα κ. Jørgensen, κάντε το γρήγορα γιατί οι παραγωγοί, οι αγρότες, οι μεταφορείς, τα νοικοκυριά, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος θέλουν φθηνότερο ρεύμα. Αυτό κ. Jorgensen θα ρίξει και το κόστος της ακρίβειας διότι και οι παραγωγοί και οι υπόλοιποι θα μπορούν να μειώνουν τις τιμές. Κάντε το γρήγορα και να ξέρετε κάτι. Αυτή η κίνησή σας θα είναι σημαδιακή και για την Ευρώπη αλλά και για την ιδιαίτερη πατρίδα μου την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά».