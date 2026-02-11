Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαινίασε τον πρώτο προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο – «Σήμερα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς»

Σταύρος Ιωακείμ

πολιτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τη λειτουργία του πρώτου προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο, δίνοντας έμφαση στον ρόλο του στην εκπαίδευση. Ο υπουργός Υγείας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγκαινιάσαμε τη λειτουργία του πρώτου προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, των ειδικευόμενών μας, αλλά και των χειρουργών μας». Με τη συγκεκριμένη υποδομή, το νοσοκομείο ενισχύει το εκπαιδευτικό του έργο και τη συνεχή κατάρτιση του ιατρικού προσωπικού.

Τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και το Ταμείο Ανάκαμψης

Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι αξιοποιούνται για την αναβάθμιση των υποδομών. Ο ίδιος τόνισε ότι κατασκευάζονται διπλάσια Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, τα οποία θα παραδοθούν τον Απρίλιο, ενισχύοντας την επιχειρησιακή δυνατότητα του συστήματος υγείας και τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Αύξηση προσωπικού και διπλασιασμός προϋπολογισμού

Σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη στελέχωση του Λαϊκού Νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί από το 2019 και έπειτα. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για τον αυξημένο προϋπολογισμό του νοσοκομείου, ο οποίος, όπως ανέφερε, έχει διπλασιαστεί και πλέον φτάνει τα 65 εκατ. ευρώ, στοιχείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει τη συνολική λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

«Σήμερα είναι μια μέρα μεγάλης χαράς για το Υπουργείο Υγείας και το Λαϊκό μας Νοσοκομείο. Σήμερα εγκαινιάσαμε την λειτουργία του πρώτο προσομοιωτή λαπαροσκοπικής χειρουργικής για την εκπαίδευση των φοιτητών του ΕΚΠΑ, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, των ειδικευόμενων μας αλλά και των χειρουργών μας.

Ένα οραματικό έργο που σχεδιάστηκε, χρηματοδοτήθηκε και ολοκληρώθηκε επί θητείας μας σε ένα Νοσοκομείο που αγαπώ πολύ. Το Λαϊκό Νοσοκομείο επί Κυριάκου Μητσοτάκη ανέβασε συνολικά το προσωπικό του από τα 1298 στα 1652 άτομα με περισσότερος και γιατρούς και νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό.

Και αύξησε τον προϋπολογισμό του από τα 30.000.000€ στα 65.000.000€ πάνω δηλαδή από 100%. Με τους πόρους του ΤΑΑ κατασκευάζουμε τα διπλάσια ΤΕΠ που θα παραδοθούν τον Απρίλιο και γενικά το εξελίσσουμε διαρκώς. Ευχαριστώ τους καθηγητές κ. Κλωνάρη και Νικητέα αλλά και την Διοίκηση του Νοσοκομείου και της 1ης ΥΠΕ αλλά και την εταιρία Medicare».

18:52 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

