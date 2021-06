Πελώνη: Στα χέρια του Πρωθυπουργού η σύσταση της Επιτροπής για υποχρεωτικό εμβολιασμό

Στο θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού αναφέρθηκε μεταξύ άλλων κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η Αριστοτελία Πελώνη. Όπως είπε η Κυβερνητική Εκπρόσωπος, "η σύσταση της Επιτροπής Βιοηθικής θα αναρτηθεί εντός της ημέρας στον ιστότοπο της Επιτροπής. Το ερώτημα που έχει θέσει η κυβέρνηση αφορούσε σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες". Η κα Πελώνη πρόσθεσε ότι "η κυβέρνηση θα τη μελετήσει και θα λάβει τις αποφάσεις με γνώμονα τη δημόσια υγεία αλλά και με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα, την αλληλεγγύη, την κοινωνική ευθύνη και την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία". Σημείωσε δε, ότι το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για πιθανή υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τις διευκολύνσεις σε εμβολιασμένους.

Για την επιδημιολογική κατάσταση

"Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα εξακολουθεί να βελτιώνεται. Ο μέσος κυλιόμενος αριθμός κρουσμάτων των τελευταίων επτά ημερών μειώθηκε σημαντικά στα 617 νέα κρούσματα ανά ημέρα, δηλαδή κατά 37% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Σημαντική μείωση υπάρχει και στον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται λόγω κορονοϊού, καθώς και των διασωληνωμένων γεγονός που επιτρέπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να επανέρχεται στην κανονικότητα" τόνισε η κα Πελώνη και στη συνέχεια περιέγραψε τα "νέα βήματα ελευθερίας". Αναλυτικά είπε ότι αυτά αφορούν στα εξής:

-Στη μείωση, από αύριο, της αναλογίας των πελατών από 1 άτομο ανά 25 τ.μ. σε 1 ανά 16 τ.μ. στο λιανεμπόριο.

-Στη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών.

-Στην επαναλειτουργία των παιδότοπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους τους εργαζόμενους και ενηλίκους πελάτες.

-Στην επαναλειτουργία των Luna Parks με συγκεκριμένες προϋποθέσεις (αποστάσεις, μάσκα, αντισηπτικό, κλπ).

-Στην επαναλειτουργία των Υπηρεσιών Ευεξίας.

-Στη δυνατότητα εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες μόνο για εμβολιασμένους με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.

-Στο άνοιγμα από 1ης Ιουλίου των κινηματογράφων 12μηνης λειτουργίας με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας, αλλά και με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης ιχνηλάτησης.

Σημειώνεται ότι για την έναρξη των πανηγυριών πρέπει να ισχύουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- Να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ημερομηνία που το ποσοστό του πληθυσμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που έχει εμβολιασθεί με μία δόση να είναι πάνω από το 50%.

- Να υπάρχει σύσταση προς τους συμμετέχοντες για διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων πριν την συμμετοχή τους στην πανήγυρη.

- Να εφαρμόζονται τα μέτρα Δημόσιας Υγείας (τήρηση αποστάσεων, αντισηπτικά σε τραπέζια κλπ) με ευθύνη της οικείας Δημοτικής Αρχής.

Για τα self test και τους εμβολιασμούς

"Οι θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και της επανεκκίνηση της οικονομίας είναι μια κατάκτηση όλων των Ελλήνων την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε, και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να αποτρέψουμε κάθε ενδεχόμενο νέας έξαρσης και να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Στην προσπάθεια αυτή σύμμαχοί μας είναι η αξιοποίηση των self test και η πρόοδος των εμβολιασμών. Αποφασίστηκε έτσι η διανομή των self test -που ξεκίνησε από τον Απρίλιο και είχε προγραμματιστεί για δύο μήνες- να συνεχιστεί για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Παρόλα αυτά οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αχαΐας και Αττικής ανακοίνωσαν πως δεν θα συνεχίσουν τη διάθεση των self test. Αποφασίστηκε έτσι να χρησιμοποιηθούν για την περιοχή της Αχαΐας, ως εναλλακτικό κανάλι, τα σούπερ μάρκετ της περιοχής όπου υπάρχει ήδη συμφωνία. Το ίδιο θα γίνει στην Αττική εφόσον επιμείνει στην απόφασή του ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής. Μείζονος σημασίας για να χτίσουμε πιο γρήγορα το τείχος της ανοσίας, είναι η συνέχιση των εμβολιασμών με τους ίδιους αυξημένους ρυθμούς και στο επόμενο διάστημα. Ήδη, άλλωστε, από την Τετάρτη έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου προτεραιοποίησης και όλοι οι συμπολίτες μας άνω των 18 ετών, μπορούν να κλείνουν ραντεβού εμβολιασμού. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισσότεροι από 7.244.000 εμβολιασμοί. Μια δόση έχουν λάβει πάνω από 4.380.000 συμπολίτες μας, ενώ έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους περισσότεροι από 3.040.000" είπε χαρακτηριστικά η Κυβερνητική Εκπρόσωπος.