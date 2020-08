Του Χρήστου Μαζανίτη

Με νέα μεγαλύτερη NAVTEX η Τουρκία προχωρά σε νέα πρόκληση στην Μεσόγειο. Σύμφωνα με την νέα αναγγελία του υδρογραφικού σταθμού Αττάλειας, το Oruc Reis και τα δύο συνοδευτικά του, ATAMAN καιCENGİZHAN, θα συνεχίσουν τις έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, από τις 2 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Το νέο τμήμα είναι βορειότερα από την υπάρχουσα, πιο κοντά στο Καστελλόριζο με μεγαλύτερο πλάτος από την προηγούμενη. Η Ελλάδα απαντά με ANTI-NAVTEX μέσω του υδρογραφικού Σταθμού Ηρακλείου Κρήτης, του Πολεμικού Ναυτικού.

Αναλυτικά η NAVTEX και ο χώρος που αναγγέλουν οι Τούρκοι ότι θα διεξαχθούν οι έρευνες:

TURNHOS N/W : 1093/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN UNTIL 122059Z SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 12.28 N - 027 59.93 E

34 29.50 N - 027 59.90 E

34 49.62 N - 028 00.15 E

35 42.53 N - 030 04.25 E

35 27.57 N - 030 13.35 E

35 12.12 N - 030 22.15 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z SEP 20.