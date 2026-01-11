Βενεζουέλα: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να φύγουν από τη χώρα – Το μήνυμα Μαδούρο από τις φυλακές και οι διαπραγματεύσεις της προσωρινής προέδρου

Σύνοψη από το

  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε το Σάββατο τους πολίτες της να εγκαταλείψουν «αμέσως» τη Βενεζουέλα λόγω της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας, μία εβδομάδα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
  • Ο έκπτωτος πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, κρατούμενος στη Νέα Υόρκη και κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών, διεμήνυσε μέσω του γιου του ότι είναι «καλά» και «μαχητής».
  • Η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων, τονίζοντας πως η χώρα της δεν είναι «ούτε υποταγμένη ούτε υποτελής» της Ουάσινγκτον.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε το Σάββατο από τους πολίτες της να εγκαταλείψουν «αμέσως» τη Βενεζουέλα λόγω της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί εκεί, μία εβδομάδα μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος διεμήνυσε από τη φυλακή που κρατείται στη Νέα Υόρκη ότι είναι «καλά».

«Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές», ήταν το μήνυμα του έκπτωτου προέδρου το οποίο μετέφερε ο γιος του Νικολάς Μαδούρο Γκέρα – ευρέως γνωστός ως «Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς) – σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος PSUV στο Καράκας. «Μην λυπάστε», είπε στους δικηγόρους του ο 63χρονος Μαδούρο, σύμφωνα με τον γιο του.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι κατά την εμφάνισή τους τη Δευτέρα ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης η οποία τους κατηγορεί κυρίως για διακίνηση ναρκωτικών. Πλέον βρίσκονται σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν μέχρι την επόμενη ακροαματική διαδικασία, στις 17 Μαρτίου.

Διαδηλώσεις υπέρ του Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Με πανό που έγραφαν «Θέλουμε την επιστροφή τους», περίπου 1.000 διαδηλωτές βγήκαν χθες στους δρόμους του Καράκας, φωνάζοντας «Ο Μαδούρο και η Σίλια είναι η οικογένειά μας!».

«Εδώ, υπάρχει κόσμος που μάχεται», δήλωσε ο 36χρονος Γιουσλεϊντίς Αρόγιο.

Οι εκκλήσεις για διαδηλώσεις υπέρ του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας είναι καθημερινές μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα στις 3 Ιανουαρίου.

Εξάλλου η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από την επίσκεψη που πραγματοποίησε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες σε γεωργικό πανηγύρι στην Πετάρε, εμβληματική συνοικία του Καράκας όπου πραγματοποιήθηκε μικρή διαδήλωση υπέρ του Μαδούρο.

«Δεν θα αναπαυθούμε ούτε ένα λεπτό μέχρι να πάρουμε πίσω τον πρόεδρο», τόνισε η Ροντρίγκες. «Θα τον σώσουμε, σίγουρα ναι».

Διαπραγματεύσεις της Ροντρίγκες με τις ΗΠΑ

Στον απόηχο της αιφνιδιαστικής πτώσης του Μαδούρο, η πρώην αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε μεταβατική πρόεδρος και διαπραγματεύεται σε πολλά μέτωπα με την Ουάσινγκτον, η οποία επιθυμεί, μεταξύ άλλων, να επωφεληθεί από τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Η κυβέρνησή της «αποφάσισε να ξεκινήσει διερευνητική διαδικασία» με στόχο την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν διακοπεί από το 2019.

Έπειτα από επίσκεψη Αμερικανών διπλωματών στο Καράκας την Παρασκευή, «η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει σε στενή επαφή με τις μεταβατικές αρχές», ανακοίνωσε χθες αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «ακύρωσε» μια δεύτερη αμερικανική επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας χάρη στη «συνεργασία» του Καράκας και σημείωσε ότι η Ουάσινγκτον σκοπεύει να «υπαγορεύει» όλες τις αποφάσεις της χώρας. Η Ροντρίγκες αντέτεινε η χώρα της δεν είναι «ούτε υποταγμένη ούτε υποτελής» της Ουάσινγκτον και υπογράμμισε «την αφοσίωσή της προς τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο».

Χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε από τους Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και από όσους βρίσκονται ήδη εκεί «να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα», εξαιτίας της «ασταθούς» κατάστασης ασφάλειας.

«Υπάρχουν αναφορές για ομάδες ένοπλων πολιτοφυλακών, γνωστών ως colectivos, οι οποίες στήνουν οδοφράγματα και ερευνούν οχήματα για στοιχεία που αποδεικνύουν την αμερικανική υπηκοότητα ή την υποστήριξη προς τις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί πολίτες στη Βενεζουέλα θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και να είναι προσεκτικοί όταν μετακινούνται οδικώς», αναφέρει η οδηγία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Περίπου 20 απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων

Η αμερικανική προειδοποίηση «βασίζεται σε ανύπαρκτες αφηγήσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας αντίληψης κινδύνου που δεν υπάρχει», απάντησε το Καράκας σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι «η Βενεζουέλα απολαμβάνει απόλυτη ηρεμία, ειρήνη και σταθερότητα».

«Η Βενεζουέλα άρχισε, ΜΕ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, να απελευθερώνει τους πολιτικούς της κρατούμενους. Ευχαριστώ!», σχολίασε χθες ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social, αναφερόμενος στην ανακοίνωση που έκανε την Πέμπτη ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, αδελφός της Ντέλσι Ροντρίγκες, για την απελευθέρωση «πολλών κρατουμένων».

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και η αντιπολίτευση κάνουν λόγο για 21 αποφυλακίσεις μέχρι στιγμής, την ώρα που ΜΚΟ εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός τους κυμαίνεται μεταξύ 800 και 1.200.

