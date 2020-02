Κουτσούμπας: Κανείς δεν μπορεί να εμπιστεύεται συμμάχους που κάνουν πλάτες στην Τουρκία

"H χώρα είναι βουτηγμένη έως τον λαιμό στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια" τονίζει ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε συνέντευξή του στην "Εφημερίδα των Συντακτών". Παράλληλα, προσθέτει ότι "πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμφωνία με τις ΗΠΑ. Όλη η Ελλάδα μια στρατιωτική βάση και ο λαός στόχος. Θυμίζω παλιές δηλώσεις Ρώσων και πρόσφατα Ιρανών. Κι όλα αυτά μήπως και κλείσουν καμιά μεγάλη δουλειά τα ελληνικά μονοπώλια".

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις στήριξης της Ελλάδας εκ μέρους των συμμάχων υπογραμμίζει ότι "εμπιστοσύνη στους συμμάχους μιας αστικής τάξης που κάνουν πλάτες στην Τουρκία και νομιμοποιούν τις διεκδικήσεις της, κανένας δεν μπορεί να έχει. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε στο πλυντήριο τα εγκλήματα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, δεν σημαίνει ότι ξεπλύθηκαν κιόλας".

Ως προς το ενδεχόμενο πολεμικής εμπλοκής απαντά "όλα είναι πιθανά. Και γι' αυτό ακριβώς διάφορα επιτελεία θέτουν στο λαό το πλαστό δίλημμα "συμβιβασμός με την Τουρκία ή πολεμική εμπλοκή". Σημειώνει ότι "ένα πολεμικό επεισόδιο είναι πιθανό να οδηγήσει σε επικίνδυνο συμβιβασμό με παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και συνεκμετάλλευση του πλούτου στο Αιγαίο", αυτό όμως "το μόνο που θα κάνει είναι να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου για νέες πολεμικές συγκρούσεις".

Προσθέτει ότι στο πλαίσιο "σεναρίων συνεκμετάλλευσης-συμβιβασμού και σε μια προσπάθεια επικίνδυνου εφησυχασμού εντάσσονται και οι αστικοί προβληματισμοί για προσφυγή στη Χάγη" και επισημαίνει οτι σε περίπτωση προσφυγής, στο συνυποσχετικό με τις θέσεις των δύο πλευρών, η Τουρκία "θα θέσει όλες τις διεκδικήσεις της δημιουργώντας έτσι προηγούμενο".

Υπενθυμίζει επίσης τα "κακά προηγούμενα" του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, "όπως με το Κόσοβο" και υπογραμμίζει: "Υποστηρίζουμε τη μη παραβίαση των συνόρων και τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας".

Ως προς την ανάπτυξη, αναφέρει ότι "η όποια ανάπτυξη καταγράφεται αφορά τα καπιταλιστικά κέρδη. Σε καμία περίπτωση δεν συνοδεύεται με αναπλήρωση των μεγάλων οικονομικών απωλειών, πολύ περισσότερο με αυξήσεις μισθών, συντάξεων, εργασιακά δικαιώματα, παροχές σε Υγεία, Παιδεία, πρόνοια, ασφάλιση".

Προσθέτει, ακόμη, ότι αυτό που εγγυάται η κυβέρνηση της ΝΔ είναι "μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων, ισοπέδωση των δικαιωμάτων τους" σημειώνοντας "το πιάνει από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει".

"Ο λαός μπορεί να ορθοποδήσει με οργάνωση και το δικό του σχέδιο για τον δικό του δρόμο ανάπτυξης με αποδέσμευση φυσικά από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ", τονίζει ο κ. Κουτσούμπας.

Ερωτηθείς σχετικά,είπε ότι δυναμικές αντιδράσεις και αγώνες ξεσπούν σε σειρά χωρών, "έστω κι αν δεν έχουν αποκτήσει ακόμα ένα πιο ριζοσπαστικό, εξεγερτικό, επαναστατικό προσανατολισμό".

Αναφέρεται ακόμα στη "βασανιστική προσπάθεια Κομμουνιστικών Κομμάτων σε σειρά χωρών -πολλά ξεκινώντας από το μηδέν- να οργανώσουν την πάλη και να αναστηλώσουν την προοπτική μιας νέας κοινωνίας σοσιαλιστικής - κομμουνιστικής".

Επισημαίνει ότι "εμπόδιο σε αυτή τη προσπάθεια εξακολουθούν να είναι "αριστερές" σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις που ενισχύουν την λογική "There is no alternative".

"Στη χώρα μας πραγματικά και ουσιαστικά απέναντι στη κυβέρνηση της ΝΔ είναι οι δυνάμεις του ΚΚΕ που πρωτοστατούν σε κάθε διαμαρτυρία: από τους πλειστηριασμούς, το ασφαλιστικό, μέχρι την ακύρωση της επικίνδυνης συμφωνίας με τις ΗΠΑ" είπε ο Δ. Κουτσούμπας, προσθέτοντας "ο δήθεν αριστερός ΣΥΡΙΖΑ αντιπολιτεύεται στα επιμέρους σημεία, συμπολιτευόμενος στα μεγάλα και σημαντικά που καθορίζουν τη ζωή του λαού και τη πορεία της χώρας".

Αναφέρει ότι "αν κάτι αποδεικνύεται και με την κυβέρνηση της ΝΔ είναι ότι η υλοποίηση αντιλαϊκών πολιτικών πάει χέρι-χέρι με την κρατική βία, τον αυταρχισμό και την καταστολή" προσθέτει ότι και με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε "αντιδημοκρατικό" έργο" και σημειώνει ότι πάνω σε αυτό "πατά η κυβέρνηση της ΝΔ κι έρχεται να απογειώσει πιο επιθετικά αυτή την πολιτική".

Ως προς την αποστροφή του Α. Γεωργιάδη περί "αριστεράς (που) διαρκώς κατέστρεψε την Ελλάδα" αφού επισήμανε ότι "στόχος είναι να πάρουν τα σκάγια το ΚΚΕ" τόνισε οτι οι παρακαταθήκες του λαϊκού κινήματος και οι αγώνες δεκαετιών αριστερών, αγωνιστών, κομμουνιστών "δεν λερώνονται ούτε από τις βρώμικες και ανιστόρητες συκοφαντίες Γεωργιάδη, ούτε και από όσους προσπάθησαν στο όνομα της αριστεράς να λερώσουν αγνές ιδέες και ιδανικά για να δικαιολογήσουν τα αντιλαϊκά κυβερνητικά πεπραγμένα τους".

Ως προς τις κυβερνήσεις συνεργασίας με συμμετοχή ή ανοχή των κομμουνιστών, σε Ισπανία και Πορτογαλία, παραθέτει όλα τα αντεργατικά-αντιλαϊκά μέτρα και την υλοποίηση όλης της στρατηγικής της ΕΕ και του ΝΑΤΟ εκ μέρους αυτών των κυβερνήσεων και προσθέτει ότι "η σοσιαλδημοκρατία αναζητά πάντα "δεκανίκια", μας το έχει αποδείξει όλη η αμαρτωλή ιστορία της".

"Αλλά αποστολή των Κ.Κ. είναι να παλεύουν για την ικανοποίηση των καθημερινών λαϊκών αναγκών και να ανοίγουν τον δρόμο για την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης" τονίζει.

Επισημαίνοντας ότι μια "κυβέρνηση συνεργασίας στο πλαίσιο του εκμεταλλευτικού συστήματος θα υλοποιήσει από χέρι αντιλαϊκές πολιτικές", ο Δ. Κουτσούμπας καταλήγει υπογραμμίζοντας οτι το ΚΚΕ "θα συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις στη διακυβέρνησης μιας πραγματικής εργατικής-λαϊκής εξουσίας που θα εκφράζει την πραγματική συνεργασία-συμμαχία που έχει ανάγκη ο τόπος μας, αυτή της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της εργατικής τάξης και όλων των λαϊκών στρωμάτων".