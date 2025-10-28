28η Οκτωβρίου – Τασούλας από Θεσσαλονίκη: «Στα φτερά σας πάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα»

Enikos Newsroom

πολιτική

28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη

Μετά την αεροπορική επίδειξη με το αναβαθμισμένο F-16 τύπου Viper στη Θεσσαλονίκη, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Κύριε Επισμηναγε, σε αυτές τις στιγμές, στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα που σας παρακολουθεί με θαυμασμό και υπερηφάνεια. Συνεχίζετε οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε. Να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό. Εμπνευσμένοι από τους ηρωικούς πολεμιστές του 40» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Συνεχίστε να προστατεύετε την ελευθερία και την ακεραιότητα με άγρυπνα τα μάτια στη φύλαξη των ανοικτών ελληνικών οριζόντων. Πάντα ψηλά κύριε Επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα. Χρόνια πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 40» κατέληξε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μόνο δύο επισκέψεις στο γυμναστήριο την εβδομάδα αρκούν, σύμφωνα με νέα έρευνα – Πώς να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο;

Ρεύμα: «Έκρηξη» στη χονδρική τιμή – Συναγερμός για τα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου

Πολυκατοικίες: Τι ισχύει για τους χώρους στάθμευσης στις πιλοτές

Leia: Έξυπνες κάλτσες βοηθούν τους διαβητικούς να αισθανθούν ξανά τα πόδια τους

Τεστ προσωπικότητας: To εσπεριδοειδές που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε αφηγητής, ακροατής ή επιμελητής
περισσότερα
15:51 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν – Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας απέκτησε νόημα η λέξη «πατριωτισμός»

«Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Α...
14:20 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Γεώργιος Σωτηρίου: Ποιος είναι ο Σμηναγός της Ομάδας ΖΕΥΣ που σκόρπισε ρίγη συγκίνησης με το μήνυμά του στη στρατιωτική παρέλαση

Ο ιπτάμενος – Σμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης με το μήνυμ...
10:31 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

28η Οκτωβρίου – Θεσσαλονίκη: Έφτασε στον χώρο της παρέλασης ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης γ...
07:22 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Η Τουρκία αγοράζει Eurofighter και ελπίζει σε ανατροπή στο Αιγαίο – Πακέτο με πυραύλους Meteor

Η Τουρκία προχωρά στην αγορά Eurofighter από την Μεγάλη Βρετανία, ενώ ταυτόχρονα αποκτά μεταχε...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς