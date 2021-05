Τα θεατρικά “διαμάντια” του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που παρουσίασε η Κατερίνα Ευαγγελάτου

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Η σημαντικότατη σκηνοθέτιδα Κατερίνα Ευαγγελάτου που βρίσκεται δυναμικά στο τιμόνι του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου μπορεί να μην μπόρεσε πέρσι λόγω της πανδημίας να παρουσιάσει όσα «ακριβά» σχεδίαζε, φέτος όμως που όλα μοιάζουν να πηγαίνουν καλύτερα, είναι πανέτοιμη να δώσει σάρκα και οστά σ’ αυτά και να μας προσφέρει ένα πλούσιο Φεστιβάλ, με σημαντικότατα πρότζεκτ που υπόσχονται να μας... κλέψουν! Η ίδια, που είναι μαχήτρια και πάλεψε για μήνες κάνοντας σκληρή δουλειά, στην χθεσινή διαδικτυακή... παρουσίαση του εκλεκτού «μενού» της έλαμπε από χαρά, που επιτέλους μπορεί να πραγματοποιήσει τα καλλιτεχνικά όνειρά της, έχοντας επιλέξει σημαντικότατους δημιουργούς να στηρίξουν το όραμά της! Ας δούμε τι ανακοίνωσε η ίδια αρχικά...

«Βρισκόμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε το σχεδιασμό μας για το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021. Μέσα μας η χαρά παλεύει με την ανησυχία για τις διαρκείς ανατροπές που φέρνει η πανδημία στη δουλειά και τις ζωές όλων μας. Είναι η δεύτερη χρονιά που λειτουργούμε υπό έκτακτες συνθήκες. Είναι η δεύτερη χρονιά που καταστρώνουμε πολλαπλά σχέδια διάσωσης των εκδηλώσεών μας. Και, φυσικά, η δεύτερη χρονιά που είμαστε αναγκασμένοι να αναγγείλουμε τα σχέδιά μας διαδικτυακά ‒ κάτι που μας στερεί όλη τη χαρά της επαφής και της γιορτινής, αισιόδοξης ατμόσφαιρας που δημιουργεί η συνάντηση όλων των καλλιτεχνών και των συνεργατών μας, μέσα στον ίδιο χώρο, για το μοίρασμα των εκπλήξεων που σας ετοιμάζουμε. Ναι, οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες και κάνουν το έργο όλων μας ακόμα πιο περίπλοκο. Όμως, είμαστε επίμονοι και δεν χάνουμε το κουράγιο μας. Νιώθουμε την αγωνία των συναδέλφων μας καλλιτεχνών και όλων των ανθρώπων του πολιτισμού, που εδώ και δεκαπέντε μήνες βιώνουν μια σκληρή, αφύσικη πραγματικότητα. Αγωνιζόμαστε. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι το Φεστιβάλ είναι το θερινό σπίτι χιλιάδων καλλιτεχνών και τεχνικών συντελεστών από το ελεύθερο Θέατρο, τον Χορό, τα Εικαστικά και τη Μουσική, που εργάζονται εδώ και μήνες για να παρουσιάσουν τα έργα τους στο κοινό, και βέβαια ότι το Φεστιβάλ είναι το σπίτι σχεδόν όλων των κρατικών καλλιτεχνικών οργανισμών. Γι’ αυτό, το πρόγραμμα φέτος δίνει έμφαση στην ελληνική δημιουργία. Ταυτόχρονα, περίπου χίλιοι ακόμα καλλιτέχνες και άλλοι συντελεστές από κορυφαίους θεσμούς της Ευρώπης και της Αμερικής έχουν προσκληθεί στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και εργάζονται πάνω σε νέες δημιουργίες και συμπαραγωγές, που ευελπιστούμε ότι οι συνθήκες θα μας επιτρέψουν να παρουσιάσουμε ζωντανά»

Και συνέχισε «Είναι για εμάς πολύ σπουδαίο το γεγονός ότι, όπως κάθε χρόνο, θεατές από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη αναμένουν να ανακοινώσουμε το πρόγραμμά μας, προκειμένου να οργανώσουν τα θερινά τους σχέδια και την επίσκεψή τους στην Αθήνα και την Επίδαυρο. Αγαπητό κοινό, ξέρουμε πόσο ανυπομονείτε να επιστρέψετε εδώ, κοντά μας, στις θέσεις σας. Άλλο τόσο αδημονούμε και όλοι εμείς. Έχουμε σχεδιάσει να σας παρουσιάσουμε πάνω από 80 παραγωγές, δίνοντας προτεραιότητα στους Έλληνες δημιουργούς. Οι ελληνικές παραγωγές ξεπερνούν τις 50, ενώ οι παραγωγές από το εξωτερικό είναι περίπου 30. Επιπλέον, το Φεστιβάλ επεκτείνει τις διεθνείς του συμπαραγωγές στον χώρο των παραστατικών τεχνών, παρουσιάζοντας φέτος 10 νέα έργα σε συνεργασία με κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Πολωνία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ορισμένα από τα έργα αυτά είναι Ελλήνων δημιουργών τα οποία, μετά από την πρεμιέρα τους στην Αθήνα, θα φιλοξενηθούν ως συμπαραγωγές σε σκηνές του εξωτερικού. Το Φεστιβάλ ενισχύει τον διάλογο ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, για να τροφοδοτήσει το κοινό με νέα, τολμηρά έργα δημιουργών από την αφρόκρεμα του διεθνούς στερεώματος. Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο πολιτιστικής ανομβρίας, η ευθύνη μας είναι τεράστια, όπως και η όρεξή μας ‒ ο διάλογος πρέπει να ξανανοίξει»

ΠΑΜΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

Μπορεί το Πειραιώς 260 να έμεινε κλειστό πέρσι λόγω της πανδημίας, φέτος όμως ανοίγει με εξαιρετικές παραγωγές-και όχι μόνο. Στον τομέα του Θεάτρου, ο Πρόδρομος Τσινικόρης παρουσιάζει το Somewhere beyond the cherry trees, εμπνεόμενος από τον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, ενώ ο Κωνσταντίνος Χατζής συνεχίζει την έρευνά του στο Αρχαίο Δράμα με το έργο Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη. Με το Αρχαίο Δράμα, και συγκεκριμένα με τον Αίαντα του Σοφοκλή, καταπιάνεται και ο Σίμος Κακάλας στον Κήπο της Πειραιώς 260, ενώ ο συνθέτης Λευτέρης Βενιάδης γράφει μια Όπερα ποδοσφαίρου, με σκηνοθεσία της Σοφίας Σιμιτζή. Η Σοφία Μαραθάκη σκηνοθετεί Το δάσος, μια παράσταση με οικολογική στόχευση, η νεαρή Κατερίνα Γιαννοπούλου προτείνει τη Χρονιά με τα 13 φεγγάρια, από την ομώνυμη ταινία του Φασμπίντερ, και ο Έκτορας Λυγίζος ερευνά μια αρχετυπική ιστορία γυναικείας εξέγερσης στο Σχολείο γυναικών του Μολιέρου. Τέλος, τέσσερις νέες παραγωγές εντάσσονται στο πλαίσιο του Κύκλου 1821 –για τον οποίο θα σας μιλήσω σε λίγο–, εστιάζοντας σε συγκρούσεις ενεργές από την εποχή της Επανάστασης έως σήμερα.

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει και ορισμένες πολύ ειδικές θεατρικές παραγωγές εκτός των τειχών του: την παράσταση του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου για παιδιά, το μουσικό παραμύθι Το ποτάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω των Αναστάσιου Μισυρλή, Φώτη Σιώτα και Ελένης Φωτάκη, αλλά και ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλλου με τη Χριστίνα Μαξούρη.

ΚΥΚΛΟΣ 1821

Ειδικά για τον κύκλο αυτό ανατέθηκαν σε καλλιτέχνες από το Θέατρο και τον Χορό, τη δημιουργία έργων που στοχάζονται πάνω στην κληρονομιά του ’21 με τρόπο ανατρεπτικό. Σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε τις παρακάτω παραστάσεις: Ο Ανέστης Αζάς σχολιάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα από την καυστική Δημοκρατία του Μπακλαβά. Ο νεαρός Παντελής Φλατσούσης στήνει μια εκρηκτική πασαρέλα με την παράσταση Εθνικό ντεφιλέ. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στο Φεστιβάλ με την Εσμέ, ένα ξεχασμένο δραματικό ειδύλλιο του συγγραφέα της Γκόλφως, Σπυρίδωνα Περεσιάδη, σε σκηνοθεσία της ανερχόμενης Μαρίνας Βρόντη. Τέλος, στον κύκλο εντάσσεται η νέα δουλειά της χορογράφου Λενιώς Κακλέα, Age of Crime.

Όλες οι παραστάσεις ερευνούν διαφορετικές πτυχές της ιστορικής Επετείου.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 /ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

-Πόδρομος Τσινικόρης, (Somewhere) beyond the cherry trees, Μια post-documentary παράσταση, βασισμένη στον Βυσσινόκηπο του Άντον Τσέχοφ

-Κωνσταντίνος Χατζής - Γιώργος Κουμεντάκης - Σοφία Χιλλ, Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο, Βασισμένο στον Αγαμέμονα του Αισχύλου

-Σίμος Κακάλας, Αίαντας του Σοφοκλή

-Παντελής Φλατσούσης, Εθνικό ντεφιλέ

-Όπερα Λευτέρης Βενιάδης - Sofia Simitzis - Ventus Ensemble, The Soccer Opera / Όπερα ποδοσφαίρου, Μια μουσική και σκηνική σύνθεση του Λευτέρη Βενιάδη και λιμπρέτο Gerhild Steinbuch

-Ομάδα Θέατρου ΑΤΟΝΑλ - Σοφία Μαραθάκη, Το δάσος

-Κατερίνα Γιαννοπούλου, Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια, Βασισμένο στην ομώνυμη ταινία του Ρ. Β. Φασμπίντερ

-Έκτορας Λυγίζος, Το σχολείο των γυναικών του Μολιέρου

-ΚΥΚΛΟΣ 1821 Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου - Μαρίνα Βρόντη

Εσμέ του Σπύρου Περεσιάδη

- ΚΥΚΛΟΣ 1821 Ανέστης Αζάς, H Δημοκρατία του Μπακλαβά

ΟΠΕΡΑ / ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ /ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Rugilė Barzdžiukaitė - Vaiva Grainytė - Lina Lapelytė, Sun & Sea / Ήλιος και θάλασσα

-TR Warszawa - Kornél Mundruczó, Pieces of a Woman / Κομμάτια μιας γυναίκας

-CONTEMPORARY ANCIENTS /ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Nowy Teatr - Krzysztof Warlikowski, Odyssey. A Story for Hollywood / Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλλυγουντ

ΘΕΑΤΡΟ / ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ /ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Infrarouge - Marie Brassard, Violence / Βία

ΧΟΡΟΣ Serge Aimé Coulibaly, Wakatt / Η εποχή μας

-ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Teatro La Re-sentida - Marco Layera, Paisajes para no colorear / Τοπία χωρίς χρώμα

-Schaubühne - Thomas Ostermeier, History of Violence / Ιστορία της βίας, Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Εντουάρ Λουί

-Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει, Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λουίς Σεπούλβεδα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Εδώ να αναφέρω ...ευλογώντας τα γένια μου, πως μέσα από την Απαγορευμένη Ατζέντα και το enikos.gr ... πρόδωσα πρώτος ΟΛΕΣ τις ισχυρές παραγωγές που θα φιλοξενήσει το φετινό Φεστιβάλ Επιδαύρου. Πάμε να σας τα θυμίσω...

-Εθνικό Θέατρο – Κωνσταντίνος Ρήγος, Ιππείς του Αριστοφάνη

-Γιώργος Νανούρης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις του Ευριπίδη

-Αργυρώ Χιώτη, Βάτραχοι του Αριστοφάνη

-Γιάννης Κακλέας, Ορέστης του Ευριπίδη

-Μιχαήλ Μαρμαρινός Ιχνευταί του Σοφοκλή

-Εθνικό Θέατρο – Γιάννης Μόσχος, Φοίνισσες του Ευριπίδη

-Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος – Βασίλης Παπαβασιλείου, Ελένη του Ευριπίδη

-ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων - Νικαίτη Κοντούρη, Βάκχες του Ευριπίδη

-Θέατρο Πορεία – ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης - Άρης Μπινιάρης, Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου

-CONTEMPORARY ANCIENTS /ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Schaubühne Berlin - Thomas Ostermeier, ödipus / oιδίποδας της Maja Zade

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Τέσσερις συγγραφείς εντελώς διαφορετικού ύφους, δύο άντρες και δύο γυναίκες, γράφουν από ένα σύγχρονο έργο που συνομιλεί με μια αρχαία τραγωδία: Ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, με αφετηρία τις Τραχίνιες του Σοφοκλή,· γράφει το έργο του Τα σπίτι με τα φίδια, που σκηνοθετεί η Ελένη Σκότη· ο Γιάννης Μαυριτσάκης, με αφετηρία τις Βάκχες του Ευριπίδη γράφει την Κρεουργία, που σκηνοθετεί ο Γιώργος Σκεύας· η Αμάντα Μιχαλοπούλου, με αφετηρία τον Ιππόλυτο, το έργο Η Φαίδρα καίγεται, που σκηνοθετεί ο Γιάννης Καλαβριανός, και η Αλεξάνδρα Κ*, με αφετηρία τη Μήδεια του Ευριπίδη, το γάλα, αίμα, που σκηνοθετεί ο Γιάννος Περλέγκας.