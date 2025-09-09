Τηλεθέαση (8/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (8/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Σήμερα 21,9%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 18,4%
  • Ώρα Ελλάδος 10,8%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 19%
  • Καλοκαίρι παρέα 11,9%
  • 10 παντού 9,2%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 15,2%
  • Καθαρές κουβέντες  7,3%
  • Το ‘χουμε 5%
  • Power Talk 3,8%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Σήμερα 18,6%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 17,6%
  • Ώρα Ελλάδος 5,1%

Ζώνη 10-1

  • Καλοκαίρι παρέα 14,2%
  • Αταίριαστοι 12,6%
  • 10 παντού 5,2%
  • Πρωίαν σε είδον 3,3%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 15%
  • Καθαρές κουβέντες 4,5%
  • Power Talk 4%
  • Το ‘χουμε 3,5%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης για λάθος μετάγγιση: «Δυστυχώς μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα Νοσοκομεία»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πηγαίνει στο νοσοκομείο Δράμας μετά από επίσημη πρόσκληση

Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Αττική

Μισθολόγιο ενστόλων: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί για 151.422 στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς και πυροσβέστες

Η Google άρχισε να παρακολουθεί σιωπηλά τα iPhone – Πώς να την εμποδίσετε με ένα κλικ

Άνδρας ζούσε σε υπόγειο χώρο κατοικίας χωρίς να το γνωρίζει κανείς – Έκλεβε ρεύμα και είχε εγκαταστήσει ηλεκτρικές συσκευές...
περισσότερα
10:03 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Τηλεθέαση (8/9): Τι νούμερα έκανε ο αγώνας της Εθνικής Ελλάδας με τη Δανία

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Ελλάδας  με τη Δανία κέντρισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών και τερμ...
09:57 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 9/9/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
07:53 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Άγιος Έρωτας: Η ιστορία δεν έχει φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο της

Οι ανατροπές δεν έχουν τέλος στα νέα καθηλωτικά επεισόδια που έρχονται στον δεύτερο κύκλο της ...
05:48 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 9/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 9/9/2025.
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος