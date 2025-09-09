Τηλεθέαση (8/9): Τα νούμερα για πρωινές και απογευματινές εκπομπές

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (8/9) για τις εκπομπές της πρωινής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 21,9%
- Κοινωνία Ώρα Mega 18,4%
- Ώρα Ελλάδος 10,8%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 19%
- Καλοκαίρι παρέα 11,9%
- 10 παντού 9,2%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 15,2%
- Καθαρές κουβέντες 7,3%
- Το ‘χουμε 5%
- Power Talk 3,8%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 18,6%
- Κοινωνία Ώρα Mega 17,6%
- Ώρα Ελλάδος 5,1%
Ζώνη 10-1
- Καλοκαίρι παρέα 14,2%
- Αταίριαστοι 12,6%
- 10 παντού 5,2%
- Πρωίαν σε είδον 3,3%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 15%
- Καθαρές κουβέντες 4,5%
- Power Talk 4%
- Το ‘χουμε 3,5%