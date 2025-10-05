Τηλεθέαση (4/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Φωτογραφία: Unsplash.com

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο (4/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 16,9%
  • SKAI – Καλημέρα 13,3%
  • OPEN – Τώρα Μαζί 11,7%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 16%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 12,7%
  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 12,2%
  • ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,5%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 6%

Μεσημεριανή ζώνη

  • ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 17,2%
  • MEGA – Εξελίξεις τώρα 12,6%
  • ANT1 – Η κόρη μου η σοσιαλίστρια 11,6%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10,2%
  • STAR – Ξένη ταινία: Superintelligence 7,9%
  • SKAI – Weekend Live 6,6%
  • STAR – Ξένη σειρά: Τα Φιλαράκια 6,2%
  • STAR – Ξένη σειρά: Ντετέκτιβ Μονκ 6%
  • ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 4,6%
  • OPEN – Limit Up 4,4%
  • OPEN – Chef στην κουζίνα σας (Ε) 3,8%
  • SKAI – Μέλλον ένα 3,5%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Τροχός της τύχης (Ε) 18,4%
  • ALPHA – Kitchen Lab – Πρεμιέρα 17%
  • STAR – Ελληνική ταινία: Καλώς ήλθε το δολάριο 11,7%
  • MEGA – The Chase 11%
  • MEGA – Ευτυχισμένοι μαζί (Ε) 10,7%
  • ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 8,6%
  • OPEN – Εικόνες (Ε) 7,5%
  • SKAI – Ελληνική ταινία: Ένας δον Ζουάν για κλάματα 6,5%
  • OPEN – Μπέρδεμα από κούνια 4,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 14,8%
  • SKAI – Καλημέρα 13,1%
  • OPEN – Τώρα Μαζί 9,1%

Ζώνη 10-1

  • MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 12,7%
  • ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 12%
  • ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 9,6%
  • OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 7,1%
  • SKAI – Οι Δεκατιανοί 6,2%

Μεσημεριανή ζώνη

  • ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 14,9%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 11,8%
  • ANT1 – Η κόρη μου η σοσιαλίστρια 10,7%
  • STAR – Ξένη ταινία: Superintelligence 10,2%
  • MEGA – Εξελίξεις τώρα 9,5%
  • STAR – Ξένη σειρά: Τα Φιλαράκια 9,5%
  • STAR – Ξένη σειρά: Ντετέκτιβ Μονκ 6,3%
  • SKAI – Weekend Live 4,6%
  • SKAI – Μέλλον ένα 3,7%
  • ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 3,5%
  • OPEN – Limit Up 3,1%
  • OPEN – Chef στην κουζίνα σας (Ε) 1,6%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Τροχός της τύχης (Ε) 13,7%
  • ALPHA – Kitchen Lab – Πρεμιέρα 12,2%
  • MEGA – Ευτυχισμένοι μαζί (Ε) 11,9%
  • ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 11,7%
  • STAR – Ελληνική ταινία: Καλώς ήλθε το δολάριο 11,6%
  • MEGA – The Chase 11,5%
  • OPEN – Εικόνες (Ε) 5,7%
  • SKAI – Ελληνική ταινία: Ένας δον Ζουάν για κλάματα 4,9%
  • OPEN – Μπέρδεμα από κούνια 3,3%

 

 

