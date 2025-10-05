Τηλεθέαση (4/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο (4/10) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 16,9%
- SKAI – Καλημέρα 13,3%
- OPEN – Τώρα Μαζί 11,7%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 16%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 12,7%
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 12,2%
- ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,5%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 6%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 17,2%
- MEGA – Εξελίξεις τώρα 12,6%
- ANT1 – Η κόρη μου η σοσιαλίστρια 11,6%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 10,2%
- STAR – Ξένη ταινία: Superintelligence 7,9%
- SKAI – Weekend Live 6,6%
- STAR – Ξένη σειρά: Τα Φιλαράκια 6,2%
- STAR – Ξένη σειρά: Ντετέκτιβ Μονκ 6%
- ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 4,6%
- OPEN – Limit Up 4,4%
- OPEN – Chef στην κουζίνα σας (Ε) 3,8%
- SKAI – Μέλλον ένα 3,5%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Τροχός της τύχης (Ε) 18,4%
- ALPHA – Kitchen Lab – Πρεμιέρα 17%
- STAR – Ελληνική ταινία: Καλώς ήλθε το δολάριο 11,7%
- MEGA – The Chase 11%
- MEGA – Ευτυχισμένοι μαζί (Ε) 10,7%
- ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 8,6%
- OPEN – Εικόνες (Ε) 7,5%
- SKAI – Ελληνική ταινία: Ένας δον Ζουάν για κλάματα 6,5%
- OPEN – Μπέρδεμα από κούνια 4,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – MEGA Σαββατοκύριακο 14,8%
- SKAI – Καλημέρα 13,1%
- OPEN – Τώρα Μαζί 9,1%
Ζώνη 10-1
- MEGA – Χαμογέλα και Πάλι 12,7%
- ALPHA – Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 12%
- ANT1 – Πρωινό Σαββατοκύριακο 9,6%
- OPEN – Ραντεβού το ΣΚ 7,1%
- SKAI – Οι Δεκατιανοί 6,2%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Καλύτερα δε γίνεται 14,9%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 11,8%
- ANT1 – Η κόρη μου η σοσιαλίστρια 10,7%
- STAR – Ξένη ταινία: Superintelligence 10,2%
- MEGA – Εξελίξεις τώρα 9,5%
- STAR – Ξένη σειρά: Τα Φιλαράκια 9,5%
- STAR – Ξένη σειρά: Ντετέκτιβ Μονκ 6,3%
- SKAI – Weekend Live 4,6%
- SKAI – Μέλλον ένα 3,7%
- ANT1 – Υγεία πάνω απ’ όλα 3,5%
- OPEN – Limit Up 3,1%
- OPEN – Chef στην κουζίνα σας (Ε) 1,6%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Τροχός της τύχης (Ε) 13,7%
- ALPHA – Kitchen Lab – Πρεμιέρα 12,2%
- MEGA – Ευτυχισμένοι μαζί (Ε) 11,9%
- ANT1 – Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 11,7%
- STAR – Ελληνική ταινία: Καλώς ήλθε το δολάριο 11,6%
- MEGA – The Chase 11,5%
- OPEN – Εικόνες (Ε) 5,7%
- SKAI – Ελληνική ταινία: Ένας δον Ζουάν για κλάματα 4,9%
- OPEN – Μπέρδεμα από κούνια 3,3%