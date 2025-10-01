Τηλεθέαση (30/9): Ποια εκπομπή έκοψε πρώτη το νήμα στη ζώνη 10-1

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για τις ψυχαγωγικές εκπομπές της πρωινής ζώνης 10 -1 την Τρίτη (30/9). Η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό κοινό στην πρώτη θέση είναι οι “Αταίριαστοι” του ΣΚΑΪ.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • Αταίριαστοι – 16,4%
  • Το Πρωινό 12,4%
  • Buongiorno – 12,3%
  • Super Κατερίνα – 12,1%
  • Breakfast@star – 8,6%
  • 10 παντού – 7,8%
  • Πρωίαν σε είδον – 3,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • Super Κατερίνα – 18%
  • Buongiorno – 11,3%
  • Το Πρωινό – 9,8%
  • Breakfast@star – 9,5%
  • Αταίριαστοι – 7,8%
  • 10 παντού – 3,9%
  • Πρωίαν σε είδον – 3%

10:31 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

