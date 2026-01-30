Τηλεθέαση (29/1): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν στην prime time της Πέμπτης;

  • Στην prime time ζώνη της Πέμπτης (29/1), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 21,5%, ενώ βρέθηκε και στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 20,9%.
  • Ο αγώνας «Παναθηναϊκός – Ρόμα» για το UEFA Europa League ακολούθησε με 17,9% στο γενικό κοινό και 16,1% στο δυναμικό κοινό.
  • Στην τρίτη θέση και στις δύο κατηγορίες τηλεθέασης βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας», συγκεντρώνοντας 16,9% στο γενικό κοινό και 13,3% στο δυναμικό.
Φωτογραφία: Unsplash.com

Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Πέμπτης (29/1), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 21,5%, ενώ ακολούθησε ο αγώνας «Παναθηναϊκός – Ρόμα» για το UEFA Europa League με 17,9% και ο «Άγιος Έρωτας» με 16,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 20,9%, με τον αγώνα «Παναθηναϊκός – Ρόμα» για το UEFA Europa League να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,1% και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 13,3%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • ALPHA – Το Σόι Σου 21,5%
  • ANT1 – UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Ρόμα 17,9%
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 16,9%
  • MEGA – Μια νύχτα μόνο 14,7%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Special (E) 12,9%
  • STAR – MasterChef 12,1%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Στα καλά καθούμενα 7,7%
  • SKAI – Ξένη ταινία: Gods of Egypt 4,4%
  • OPEN – Real View 2,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • ALPHA – Το Σόι Σου 20,9%
  • ANT1 – UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Ρόμα 16,1%
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 13,3%
  • STAR – MasterChef 13,1%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Special (E) 9,5%
  • MEGA – Μια νύχτα μόνο 8,7%
  • MEGA – Ελληνική ταινία: Στα καλά καθούμενα 6,6%
  • SKAI – Ξένη ταινία: Gods of Egypt 5,4%
  • OPEN – Real View 3,1%

11:40 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

