Τηλεθέαση (29/1): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν στην prime time της Πέμπτης;

Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.
Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Πέμπτης (29/1), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 21,5%, ενώ ακολούθησε ο αγώνας «Παναθηναϊκός – Ρόμα» για το UEFA Europa League με 17,9% και ο «Άγιος Έρωτας» με 16,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 20,9%, με τον αγώνα «Παναθηναϊκός – Ρόμα» για το UEFA Europa League να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,1% και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 13,3%.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
- ALPHA – Το Σόι Σου 21,5%
- ANT1 – UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Ρόμα 17,9%
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 16,9%
- MEGA – Μια νύχτα μόνο 14,7%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Special (E) 12,9%
- STAR – MasterChef 12,1%
- MEGA – Ελληνική ταινία: Στα καλά καθούμενα 7,7%
- SKAI – Ξένη ταινία: Gods of Egypt 4,4%
- OPEN – Real View 2,5%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
- ALPHA – Το Σόι Σου 20,9%
- ANT1 – UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Ρόμα 16,1%
- ALPHA – Άγιος Έρωτας 13,3%
- STAR – MasterChef 13,1%
- ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Special (E) 9,5%
- MEGA – Μια νύχτα μόνο 8,7%
- MEGA – Ελληνική ταινία: Στα καλά καθούμενα 6,6%
- SKAI – Ξένη ταινία: Gods of Egypt 5,4%
- OPEN – Real View 3,1%