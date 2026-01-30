Τηλεθέαση (29/1): Ποια προγράμματα ξεχώρισαν στην prime time της Πέμπτης;

Τα τηλεοπτικά προγράμματα έδωσαν για ακόμη ένα βράδυ τη «μάχη» τους, για την επικράτηση στα νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Πέμπτης (29/1), την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 21,5%, ενώ ακολούθησε ο αγώνας «Παναθηναϊκός – Ρόμα» για το UEFA Europa League με 17,9% και ο «Άγιος Έρωτας» με 16,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 20,9%, με τον αγώνα «Παναθηναϊκός – Ρόμα» για το UEFA Europa League να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,1% και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 13,3%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το Σόι Σου 21,5%

ANT1 – UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Ρόμα 17,9%

ALPHA – Άγιος Έρωτας 16,9%

MEGA – Μια νύχτα μόνο 14,7%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Special (E) 12,9%

STAR – MasterChef 12,1%

MEGA – Ελληνική ταινία: Στα καλά καθούμενα 7,7%

SKAI – Ξένη ταινία: Gods of Egypt 4,4%

OPEN – Real View 2,5%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό