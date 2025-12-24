Τηλεθέαση (23/12): Σάρωσε το reunion του «Παρά Πέντε» το βράδυ της Τρίτης

Το βράδυ της Τρίτης (23/12) οι τηλεθεατές παρακολούθησαν το reunion του «Παρά Πέντε». Μάλιστα, το επετειακό επεισόδιο που προβλήθηκε στο MEGA, σημείωσε ιδιαίτερα υψηλά νούμερα τηλεθέασης και τερμάτισε πρώτο, αγγίζοντας το 41% στο γενικό κοινό, και το 47% στο δυναμικό.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Τρίτης, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» με 41%, ενώ ακολούθησε το «Να μ’ Αγαπάς» με 24,3% και ο «Άγιος Έρωτας» με 19,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» με 47% , με το «Να μ’ Αγαπάς» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,6% και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 12,3%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

MEGA – Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά 41%

ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 24,3%

ALPHA – Άγιος Έρωτας 19,3%

ALPHA – Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια 11,7%

ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,4%

STAR – Ξένη ταινία: Τιτανικός 6,4%

SKAI – Ελληνική ταινία: Το κοροϊδάκι της πριγκηπέσσας 3,6%

SKAI – Ξένη ταινία: Η σούπερ πρώην μου 3,5%

ANT1 – Ελληνική ταινία: Ένας ιππότης για τη Βασούλα 3,2%

OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 1,9%

OPEN – Real View 1,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό