Τηλεθέαση (23/12): Σάρωσε το reunion του «Παρά Πέντε» το βράδυ της Τρίτης

Σύνοψη από το

  • Το reunion του «Παρά Πέντε» προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) στο MEGA, σημειώνοντας ιδιαίτερα υψηλά νούμερα τηλεθέασης και τερματίζοντας πρώτο.
  • Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Τρίτης, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» με 41%.
  • Στο δυναμικό κοινό, το επετειακό επεισόδιο βρέθηκε επίσης στην πρώτη θέση, αγγίζοντας το εντυπωσιακό 47%.
Enikos Newsroom

Media

Πάρα Πέντε

Το βράδυ της Τρίτης (23/12) οι τηλεθεατές παρακολούθησαν το reunion του «Παρά Πέντε». Μάλιστα, το επετειακό επεισόδιο που προβλήθηκε στο MEGA, σημείωσε ιδιαίτερα υψηλά νούμερα τηλεθέασης και τερμάτισε πρώτο, αγγίζοντας το 41% στο γενικό κοινό, και το 47% στο δυναμικό.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη της Τρίτης, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» με 41%, ενώ ακολούθησε το «Να μ’ Αγαπάς» με 24,3% και ο «Άγιος Έρωτας» με 19,3%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» με 47% , με το «Να μ’ Αγαπάς» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,6%  και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 12,3%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  • MEGA – Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά 41%
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 24,3%
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 19,3%
  • ALPHA – Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια 11,7%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 9,4%
  • STAR – Ξένη ταινία: Τιτανικός 6,4%
  • SKAI – Ελληνική ταινία: Το κοροϊδάκι της πριγκηπέσσας 3,6%
  • SKAI – Ξένη ταινία: Η σούπερ πρώην μου 3,5%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Ένας ιππότης για τη Βασούλα 3,2%
  • OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 1,9%
  • OPEN – Real View 1,4%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  • MEGA – Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά 47%
  • ALPHA – Να μ’ Αγαπάς 16,6%
  • ALPHA – Άγιος Έρωτας 12,3%
  • ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,7%
  • ALPHA – Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια 7,5%
  • STAR – Ξένη ταινία: Τιτανικός 6,5%
  • SKAI – Ξένη ταινία: Η σούπερ πρώην μου 2,8%
  • ANT1 – Ελληνική ταινία: Ένας ιππότης για τη Βασούλα 2,8%
  • OPEN – Αν υπήρχες θα σε χώριζα 1,9%
  • SKAI – Ελληνική ταινία: Το κοροϊδάκι της πριγκηπέσσας 1,6%
  • OPEN – Real View 1%

