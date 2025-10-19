Τηλεθέαση (18/10): Οι επιδόσεις των πρωινών εκπομπών

Το πρωινό του Σαββάτου (18/10) είχε έντονο ανταγωνισμό στις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές ζώνες της τηλεόρασης. Ποικιλία προγραμμάτων από διαφορετικά κανάλια διεκδίκησαν την προτίμηση του κοινού, με κάποια να σημειώνουν σταθερές επιδόσεις και άλλα να ανεβαίνουν αισθητά σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά σύμφωνα με τις πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις τηλεθέασης, ωστόσο και άλλες εκπομπές, όπως το «Χαμογέλα και Πάλι», οι «Δεκατιανοί» και το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», διατήρησαν ικανοποιητικές θέσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Οι εκπομπές «Καλημέρα είπαμε;» και το «Ραντεβού το ΣΚ» κινήθηκαν σε χαμηλότερα ποσοστά.

Ακολουθούν οι πίνακες τηλεθέασης για το δυναμικό κοινό (18-54) και το γενικό σύνολο.

Γενικό Σύνολο

Εκπομπή Ποσοστό Τηλεθέασης (%) Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 20,8% Δεκατιανοί 12,3% Χαμογέλα και πάλι 11,8% Πρωινό Σαββατοκύριακο 8,1% Ραντεβού το ΣΚ 4% Καλημέρα είπαμε; 2,9%

Δυναμικό Κοινό (18-54)