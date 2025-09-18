Τηλεθέαση (17/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (17/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Σήμερα 20%
- Κοινωνία Ώρα Mega 19%
- Happy Day 13,6%
- Ώρα Ελλάδος 11,9%
- Καλημέρα Ελλάδα 9,2%
Ζώνη 10-1
- Αταίριαστοι 17,5%
- Το Πρωινό 16,8%
- Super Κατερίνα 13%
- Buongiorno 10,2%
- 10 παντού 7,9%
- Breakfast@Star 6,6%
Μεσημεριανή ζώνη
- Αποκαλύψεις 12,4%
- Live You 11,9%
- Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,4%
- Αλήθειες με τη Ζήνα 7,4%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 17,1%
- Καθαρές κουβέντες 5,7%
- Power Talk 4%
- Το ‘χουμε 3,9%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- Happy Day 20%
- Κοινωνία Ώρα Mega 16,6%
- Σήμερα 10,9%
- Ώρα Ελλάδος 10,8%
- Καλημέρα Ελλάδα 9,3%
Ζώνη 10-1
- Super Κατερίνα 14,7%
- Το Πρωινό 11,9%
- Buongiorno 9,3%
- Αταίριαστοι 9,2%
- Breakfast@Star 8,3%
- 10 παντού 6,3%
Μεσημεριανή ζώνη
- Αποκαλύψεις 8,2%
- Αλήθειες με τη Ζήνα 8,2%
- Live You 6,2%
- Όπου υπάρχει Ελλάδα 4%
Απογευματινή ζώνη
- Live News 13,8%
- Το ‘χουμε 3,9%
- Καθαρές κουβέντες 3,5%
- Power Talk 3%