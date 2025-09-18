Τηλεθέαση (17/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Enikos Newsroom

Media

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (17/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Σήμερα 20%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 19%
  • Happy Day 13,6%
  • Ώρα Ελλάδος 11,9%
  • Καλημέρα Ελλάδα 9,2%

Ζώνη 10-1

  • Αταίριαστοι 17,5%
  • Το Πρωινό 16,8%
  • Super Κατερίνα 13%
  • Buongiorno 10,2%
  • 10 παντού 7,9%
  • Breakfast@Star 6,6%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • Αποκαλύψεις 12,4%
  • Live You 11,9%
  • Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,4%
  • Αλήθειες με τη Ζήνα 7,4%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 17,1%
  • Καθαρές κουβέντες 5,7%
  • Power Talk 4%
  • Το ‘χουμε 3,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • Happy Day 20%
  • Κοινωνία Ώρα Mega 16,6%
  • Σήμερα 10,9%
  • Ώρα Ελλάδος 10,8%
  • Καλημέρα Ελλάδα 9,3%

Ζώνη 10-1

  • Super Κατερίνα 14,7%
  • Το Πρωινό 11,9%
  • Buongiorno 9,3%
  • Αταίριαστοι 9,2%
  • Breakfast@Star 8,3%
  • 10 παντού 6,3%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • Αποκαλύψεις 8,2%
  • Αλήθειες με τη Ζήνα 8,2%
  • Live You 6,2%
  • Όπου υπάρχει Ελλάδα 4%

Απογευματινή ζώνη

  • Live News 13,8%
  • Το ‘χουμε 3,9%
  • Καθαρές κουβέντες 3,5%
  • Power Talk 3%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Απαγορεύει τη διακίνηση συμπληρώματος διατροφής-Ανιχνεύθηκε μη εγκεκριμένη ουσία

Άνοια: Το νέο τεστ που μπορεί να προβλέψει αν κάποιος θα αναπτύξει τη νόσο

Νέα μέτρα για τα Airbnb – Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επέκταση των περιορισμών σε άλλες περιοχές

Eυλογιά αιγοπροβάτων: Σε ποια κρέατα αναμένεται να ανέβουν οι τιμές και πόσο θα ακριβύνει το γάλα

Samsung: Κυκλοφορεί επείγουσα ενημέρωση για τους περισσότερους χρήστες Galaxy – Τι συνέβη

Γυναίκα που ήταν σε κώμα για δύο εβδομάδες περιέγραψε όσα ένιωσε – «Άκουγα τα πάντα»
περισσότερα
00:35 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Υποκρισία στο φουλ – Ο Γιώργος είναι ένα υπέροχο πλάσμα…»

Την αντίδρασή του στις εξελίξεις αναφορικά με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη εκδήλωσε με ανά...
22:30 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

GNTM: Επιστρέφει την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Greece’s Next Top Model, το πιο αγαπημένο fashion project επιστρέφει στο Star και δεν μιλάμε α...
21:27 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Το δίχτυ: Πρεμιέρα την Παρασκευή με νέες, καταιγιστικές ιστορίες και χαρακτήρες που δοκιμάζονται στα όρια

Η αστυνομική-κοινωνική σειρά «Το δίχτυ» επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο της και κάνει πρεμιέρα...
19:13 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Ασπασία ανάμεσα στα «πρέπει» και τα «θέλω» της ζωής της

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00. Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος