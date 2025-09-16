Τηλεθέαση (15/9): Τι νούμερα έκανε η Φάρμα στην πρεμιέρα της

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (15/9) για τις εκπομπές της prime time και late night ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime Time

Το σόι σου (Ε) 12,8%

Φάρμα – Πρεμιέρα 11%

Είσαι το ταίρι μου (Ε) 10,7%

Ελληνική ταινία – Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα 9,3%

Παρά Πέντε 9,3%

Exathlon 8,3%

Ξένη ταινία – Μην πεις λέξη 4,2%

Late Night

Πενήντα πενήντα (Ε) 11,1%

Ξένη ταινία – Gold 9,5%

The day of the Jackal 8,7%

Μεγάλη εικόνα 8,5%

Grand Hotel – Τηλεταινία 7,5%

Η δίκη στον ΣΚΑΪ 6,3%

Ξένη ταινία – 9-NOV 4,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime Time

Είσαι το ταίρι μου (Ε) 16,2%

Το σόι σου (Ε) 15,7%

Παρά Πέντε 12,4%

Φάρμα – Πρεμιέρα 11,2%

Ελληνική ταινία – Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα 9%

Exathlon 7,5%

Ξένη ταινία – Μην πεις λέξη 3,7%

Late Night