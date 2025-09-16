Τηλεθέαση (15/9): Τι νούμερα έκανε η Φάρμα στην πρεμιέρα της

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Δευτέρα (15/9) για τις εκπομπές της prime time και late night ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
Prime Time
- Το σόι σου (Ε) 12,8%
- Φάρμα – Πρεμιέρα 11%
- Είσαι το ταίρι μου (Ε) 10,7%
- Ελληνική ταινία – Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα 9,3%
- Παρά Πέντε 9,3%
- Exathlon 8,3%
- Ξένη ταινία – Μην πεις λέξη 4,2%
Late Night
- Πενήντα πενήντα (Ε) 11,1%
- Ξένη ταινία – Gold 9,5%
- The day of the Jackal 8,7%
- Μεγάλη εικόνα 8,5%
- Grand Hotel – Τηλεταινία 7,5%
- Η δίκη στον ΣΚΑΪ 6,3%
- Ξένη ταινία – 9-NOV 4,2%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
Prime Time
- Είσαι το ταίρι μου (Ε) 16,2%
- Το σόι σου (Ε) 15,7%
- Παρά Πέντε 12,4%
- Φάρμα – Πρεμιέρα 11,2%
- Ελληνική ταινία – Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα 9%
- Exathlon 7,5%
- Ξένη ταινία – Μην πεις λέξη 3,7%
Late Night
- Πενήντα πενήντα (Ε) 11%
- Μεγάλη εικόνα 10,8%
- The day of the Jackal 8,3%
- Ξένη ταινία – Gold 7,8%
- Η δίκη στον ΣΚΑΪ 7,1%
- Grand Hotel – Τηλεταινία 7%
- Ξένη ταινία – 9-NOV 4,1%