The Voice: Η δύσκολη απόφαση του Σάκη Ρουβά – «Δυστυχώς πρέπει…» – ΒΙΝΤΕΟ

To «The Voice of Greece» συνεχίζεται με την φάση των knockouts, τα οποία αποδεικνύονται δύσκολα τόσο για τους διαγωνιζόμενους όσο και για τους κριτές.

Οι τέσσερις κριτές του show (Έλενα Παπαρίζου, Σάκης Ρουβάς, Πάνος Μουζουράκης και Κωνσταντίνος Αργυρός) κλήθηκαν να διαλέξουν ποιον διαγωνιζόμενο θα κρατήσουν στην ομάδα τους.

Από την ομάδα του Σάκη Ρουβά, o Wolfgang Schorer, η Rona και o Δημήτρης Μπιλάλης βρέθηκαν στη σκηνή στο επεισόδιο του Σαββάτου και προσπάθησαν να εντυπωσιάσουν τον Έλληνα τραγουδιστή, ο οποίος μπορούσε να διαλέξει μόνο έναν για την επόμενη φάση του «The Voice of Greece». Η Rona ερμήνευσε το «Δεν ντράπηκες», ο Δημήτρης Μπιλάλης το «τόσα γράμματα» και ο Wolfgang Schorer το «Tush».

«Rona μου, έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή αλλά σήμερα αυτό που ένιωσα ήταν ότι μας έλειψε λίγο η στήριξη. Δηλαδή κυρίως στις ψηλές όπου και θα εργαζόμουν λίγο παραπάνω. Πέρα από αυτό είσαι μια κουκλάρα, έχεις πάρα πολύ ωραία χροιά, είσαι πολύ εκφραστική και μου αρέσεις πάρα πολύ» ανέφερε ο Σάκη Ρουβάς μετά το τέλος των ερμηνειών.

Και συνέχισε: «Δυστυχώς πρέπει να πάρω μια απόφαση και να διαλέξω έναν από τους τρεις. Η απόφαση μου είναι ότι θα συνεχίσω με τον Wolfgang».