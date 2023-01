The Voice: Η Έλενα Παπαρίζου «έκλεψε» διαγωνιζόμενη την τελευταία στιγμή – ΒΙΝΤΕΟ

To «The Voice of Greece» συνεχίζεται με την φάση των knockouts.

Στο επεισόδιο του Σαββάτου η Έλενα Παπαρίζου έκανε ένα από τα καλύτερα steal διαγωνιζόμενου. Στη σκηνή βρέθηκαν η Άννα Σμυρλόγλου, η Βάνα Μήτσου και ο Σταύρος Σταυρινίδης από την ομάδα του Πάνου Μουζουράκη.

Μετά τις ερμηνείες τους, ο Πάνος Μουζουράκης αποφάσισε να συνεχίσει με την Βάνα Μήτσου, με αποτέλεσμα να τελειώσει το «ταξίδι» των άλλων δύο διαγωνιζόμενων στο «The Voice of Greece», καθώς όλα έδειχναν ότι δεν θα γινόταν κάποιο steal.

Όμως την τελευταία στιγμή και ενώ ο Πάνος Μουζουράκης πλησίαζε τους δυο παίκτες προκειμένου να τους αποχαιρετήσει, η Έλενα Παπαρίζου άλλαξε γνώμη και πάτησε το steal button. «Που πας; Κάτσε κάτω, Πάνο» φώναξε ο Σάκης Ρουβάς.

«Η αλήθεια είναι ότι τους θέλω και τους δύο! Μπορώ να τους κάνω ντουέτο; Χρωματικά ταιριάζουν σίγουρα. Πραγματικά έχω μπερδευτεί πάρα πολύ για το ποιον θέλω γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να είχα την ευκαιρία να δουλέψω και με τους δύο σας. Απλά πήρα την απόφαση να συνεχίσω με το άτομο που νιώθω ότι ακούω στην επόμενη φάση. Μέσα στο κεφάλι μου ακούω να λέει τραγούδι και τα λοιπά. Και αυτό το άτομο είναι η Άννα» σημείωσε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου.