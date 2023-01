ΗΠΑ: Έρευνα στο σπίτι του Τζο Μπάιντεν – Βρέθηκαν άλλα έξι διαβαθμισμένα έγγραφα

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εντόπισε την Παρασκευή άλλα έξι διαβαθμισμένα έγγραφα στη διάρκεια έρευνας στο σπίτι της οικογένειας Μπάιντεν στο Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, όπως ανακοίνωσε ένας εκ των δικηγόρων του Τζο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διευκόλυνε την έρευνα στο σπίτι του «ώστε να επιτρέψει στο υπουργείο Δικαιοσύνης να ερευνήσει όλους τους χώρους για τυχόν αρχεία από την περίοδο που ήταν αντιπρόεδρος και άλλο διαβαθμισμένο υλικό», δήλωσε ο δικηγόρος Μπομπ Μπάουερ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν ήταν παρόντες ο πρόεδρος Μπάιντεν και η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, διευκρίνισε.

Το θέμα των διαβαθμισμένων εγγράφων είναι ιδιαίτερα λεπτό για τον Τζο Μπάιντεν – ειδικά σε αυτήν τη συγκυρία, καθώς ετοιμάζεται να ανακοινώσει εάν τελικά σκοπεύει να διεκδικήσει την επανεκλογή του στις προεδρικές εκλογές του 2024 – αλλά και για τους Δημοκρατικούς γενικότερα.

