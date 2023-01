ΗΠΑ: Ο εντοπισμός απόρρητων εγγράφων «καίει» τον Μπάιντεν – Πώς επηρεάζει την έρευνα για τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος, εμφανώς σε δύσκολη θέση, ήταν αντιμέτωπος την Τετάρτη με επίμονα ερωτήματα μετά τον εντοπισμό απόρρητων εγγράφων από την περίοδο κατά την οποία ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σε παλαιό γραφείο του Αμερικανού προέδρου.

Μέχρι στιγμής οι υπηρεσίες του Μπάιντεν έχουν επιβεβαιώσει ότι «ένας μικρός αριθμός εγγράφων που έχουν χαρακτηριστεί απόρρητα» (περίπου δέκα) βρέθηκαν «σε κλειδωμένο ντουλάπι» στο Penn Biden Center, ένα think tank όπου παλαιότερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρούσε γραφείο.

Ωστόσο συνεργάτες του εντόπισαν «τουλάχιστον ένα επιπλέον πακέτο» εγγράφων, όπως αποκάλυψε την Τετάρτη το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, την οποία επικαλείται το CNN, τα έγγραφα χρονολογούνται από το 2013 ως το 2016 και αφορούν θέματα όπως η Ουκρανία, το Ιράν και η Βρετανία. Στο γραφείο αυτό του Μπάιντεν βρέθηκαν κυρίως προσωπικά ή οικογενειακά έγγραφα, περιλαμβανομένων κάποιων που αφορούσαν τις διευθετήσεις για την κηδεία του γιου του, Μπο, και επιστολές συλλυπητηρίων. Δεν είναι ξεκάθαρο αν τα κουτιά με τα απόρρητα έγγραφα περιείχαν και προσωπικά.

Τα έγγραφα εντοπίστηκαν στις 2 Νοεμβρίου, μόλις έξι ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα μόλις την Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου.

Μετά τις νέες αποκαλύψεις η υπόθεση αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί αναταράξεις στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ και ενδέχεται να επηρεάσει και την έρευνα για τα πολλά απόρρητα έγγραφα τα οποία βρέθηκαν στην οικία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Στην περίπτωση του Τραμπ, το FBI πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του στο Μαρ-α- Λάγκο, όπου κατασχέθηκαν χιλιάδες έγγραφα.

Ο ίδιος ο Μπάιντεν δήλωσε την Τρίτη ότι δεν γνώριζε πως κάποια απόρρητα έγγραφα είχαν μεταφερθεί στο προσωπικό του γραφείο, αφού έφυγε από την αντιπροεδρία, τονίζοντας ότι οι δικηγόροι του «έκαναν αυτό που θα έπρεπε», καλώντας αμέσως τα Εθνικά Αρχεία, όπου πρέπει να παραδίδονται όλα τα απόρρητα και διαβαθμισμένα έγγραφα μετά τη λήξη της θητείας του προέδρου και του αντιπροέδρου.

Η υπόθεση δεν μοιάζει να είναι τόσο σοβαρή όσο αυτή του Τραμπ, ωστόσο εγείρει ερωτήματα κυρίως για έναν πρόεδρο που επαίρεται για την ηθική του.

Ήδη ο Τραμπ ζήτησε να διεξαχθεί αντίστοιχη έρευνα στα σπίτια του Αμερικανού προέδρου με αυτή που πραγματοποιήθηκε στη δική του οικία: «Πότε το FBI θα ψάξει τις πολλές κατοικίες του Τζο Μπάιντεν, ακόμη και τον Λευκό Οίκο;», αντέδρασε.

BREAKING: Trump releases new statement slamming the FBI and other agencies for colluding with big tech to censor Americans and violating our first amendment rights.

pic.twitter.com/XsrcCrpg56

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 11, 2023