The Rings of Power: Πρωταγωνίστρια της σειράς λιποθύμησε μόλις έμαθε ότι θα υποδυθεί την Galadriel

Λίγες ημέρες έμειναν για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης τηλεοπτικής σειράς του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, The Rings of Power.

Η σειρά «Lord of the Rings: The Rings of Power» βασίζεται στα κείμενα του Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιν. Τα γεγονότα της σειράς διαδραματίζονται στην περίοδο της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης, δηλαδή περίπου 2.000 χρόνια πριν από τις δύο τριλογίες του Πίτερ Τζάκσον (“The Lord of the Rings” και “The Hobbit”). Πρόκειται για την πιο ακριβή τηλεοπτική σειρά στην ιστορία, καθώς το κόστος παραγωγής και των πέντε προγραμματισμένων κύκλων της σειράς αναμένεται να φτάσει -ή και να ξεπεράσει- το 1 δισ. δολάρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 1η σεζόν κόστισε πάνω από 450 εκατ. δολάρια.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς, Morfydd Clark, η οποία θα υποδυθεί την πολεμίστρια-ξωτικό, «Galadriel», δεν γνώριζε για ποιον ακριβώς ρόλο στη σειρά έκανε οντισιόν και όταν έμαθα ότι θα ενσαρκώσει την «Galadriel» λιποθύμησε. Μιλώντας στο Variety, η ηθοποιός ανέφερε πως πήγε στην οντισιόν με σκοπό να υποδυθεί ένα ξωτικό, χωρίς όμως να γνωρίζει ποιο.

Η Morfydd Clark έμαθε ότι θα είναι η «Galadriel» κατά τη διάρκειας της προβολής της ταινίας «Personal History of David Copperfield», στην οποία συμμετείχε, και πιο συγκεκριμένα όταν οι ηθοποιοί της ταινίας απαντούσαν σε διάφορες ερωτήσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά λιποθύμησε και την έπιασε ένας σεκιούριτι.

«Ξαφνικά συνειδητοποίησα τι μεγάλη υπόθεση ήταν όλο αυτό για εμένα και λιποθύμησα κατά τη διάρκεια των Q&A του Personal History of David Copperfield. Θυμάμαι ότι με έπιασε ένας υπέροχος σεκιούριτι. Ήξερα ότι έκανα οντισιόν για ένα ξωτικό, αλλά δεν ήξερα ποιο. Εγώ και η αδερφή μου πραγματικά “τρελαθήκαμε” προσπαθώντας να καταλάβουμε τι είχε γίνει. Ποτέ δεν ονειρευόμουν ότι θα ήταν η Galadriel» είπε στο Variety η Morfydd Clark

Δείτε το επίσημο teaser trailer της σειράς «Lord of the Rings: The Rings of Power»