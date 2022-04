The Masked Singer: Η αποκάλυψη του κόκορα και ο… Ρούντι Τζουλιάνι

Η παρουσία του Ρούντι Τζουλιάνι από μόνη της ξεσήκωσε… την ίντριγκα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου του “The Masked Singer” καθώς ο κριτής Ken Jeong αποχώρησε από τη σκηνή όταν ο πρώην δήμαρχος αποκαλύφθηκε ως ο μυστικός διαγωνιζόμενος ντυμένος σαν γιγάντιος κόκορας.

Σε ένα απόσπασμα που μαγνητοσκοπήθηκε πριν από μήνες, ο Τζουλιάνι βγήκε από το κουτί ενώ τραγουδούσε το “Bad to the Bone” – αφήνοντας τον Jeong να πει “τελείωσα, αυτό ήταν” πριν πάει στα παρασκήνια.

Rudy Giuliani sings “Bad to the Bone” on Masked Singer as host @kenjeong leaves saying, “I’m done.” pic.twitter.com/nPmcTBye4m

— andrew kaczynski (@KFILE) April 21, 2022