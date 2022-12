Τα τηλεοπτικά ρεβεγιόν – Σπύρος Παπαδόπουλος, Γιάννης Μπέζος, Ρούλα Κορομηλά και J2US

Αλλαγή χρονιάς στο σπίτι; Μην ανησυχείτε οι τηλεοπτικοί σταθμοί φρόντισαν φέτος την παραμονή Πρωτοχρονιάς να υπάρχουν πολλές επιλογές για το ρεβεγιόν, ώστε να επιλέξετε την “παρέα” που προτιμάτε.

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην ΕΡΤ με Σπύρο Παπαδόπουλο – «1, 2, 3… Έρχεται το ’23»

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος με μια παρέα από πενήντα ξεχωριστούς καλεσμένους προσκαλούν τους τηλεθεατές, το βράδυ της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, στις 22:00, στην ΕΡΤ1, σ’ ένα πρωτότυπο κεφάτο, εορταστικό πρόγραμμα, σε μια μεγάλη γιορτή, για να πούμε όλοι μαζί «1, 2, 3… Έρχεται το ’23» και να υποδεχτούμε με χαρά και αισιοδοξία τη νέα χρονιά.

Τον Σπύρο Παπαδόπουλο πλαισιώνουν ο ανατρεπτικός Φοίβος Δεληβοριάς, ο μοναδικός Νίκος Πορτοκάλογλου και ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης και σολίστας του μπουζουκιού Χρήστος Νικολόπουλος, οι οποίοι ντύνουν μουσικά τη βραδιά!

Τα τραγούδια του Χρήστου Νικολόπουλου ερμηνεύει με την ξεχωριστή φωνή της η Γιώτα Νέγκα, ενώ η Ρένα Μόρφη, με την ιδιαίτερη φωνή της, θα μας χαρίσει πολλά αγαπημένα τραγούδια και διασκευές. Τις τρεις ώρες της μουσικής βραδιάς υπογράφει μια εξαιρετική μπάντα, «Οι Μουσικοί του Κουτιού».

Ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, δημοσιογράφοι αλλά και συνθέτες που μας κρατάνε συντροφιά καθημερινά μέσα από το πρόγραμμα της ΕΡΤ γιορτάζουν μαζί μας την αλλαγή του νέου χρόνου, σε μια μαγική βραδιά γεμάτη γλυκιές αναμνήσεις, μοναδικές εκπλήξεις και πολλά αγαπημένα τραγούδια.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, αγαπημένοι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στις επιτυχημένες σειρές της ΕΡΤ και γνωστοί παρουσιαστές θυμούνται τις Πρωτοχρονιές των παιδικών τους χρόνων, μοιράζονται με τους τηλεθεατές τρυφερές, αστείες αλλά και συγκινητικές αναμνήσεις και ερμηνεύουν υπέροχα τραγούδια, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής «ντυμένη» με αγαπημένες μελωδίες!

Στις εκπλήξεις της βραδιάς, η Έμιλυ Κολιανδρή, η Λένα Παπαληγούρα και η Ευγενία Δημητροπούλου, οι οποίες συγκινούνται όταν ανοίγουν τα δώρα τους κι επιτέλους κρατάνε στα χέρια τους τα παιχνίδια που επιθυμούσαν από παιδιά και ποτέ δεν τους έφερε ο Άγιος Βασίλης.

Ο Φώτης Σεργουλόπουλος, η Τζένη Μελιτά, η Φωτεινή Μπαξεβάνη, η Μαρίνα Ασλάνογλου, η Πηνελόπη Πλάκα, ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης φέρνουν φωτογραφίες από το παρελθόν και μας «ταξιδεύουν» στις αναμνήσεις των παιδικών τους χρόνων.

Ανάμεσα στα απρόσμενα ντουέτα της βραδιάς, ο Χρήστος Λούλης και η σύζυγός του, Έμιλυ Κολιανδρή, ερμηνεύουν με διαφορετικό τρόπο το τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου «Ο ωραίος και η ωραία», ανεβάζοντας το κέφι στα ύψη. Η Δωροθέα Μερκούρη ενώνει τη φωνή της με τον Νίκο Πορτοκάλογλου σ’ ένα ντουέτο-έκπληξη, ενώ ο Τάσος Γιαννόπουλος θα «ραπάρει» μαζί με τον Φοίβο Δεληβοριά το «Je suis Bossu» από τα Ημισκούμπρια.

Και αυτή είναι μόνο μια μικρή… γεύση από τις εκπλήξεις της Πρωτοχρονιάς!

Στην εορταστική βραδιά της ΕΡΤ θα απολαύσουμε σε τραγουδιστικά ντουέτα τους: Ελισάβετ Μουτάφη, Αλέξανδρο Λογοθέτη, Θεοδώρα Σιάρκου, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Φώτη Σεργουλόπουλο, Τζένη Μελιτά, Νεφέλη Κουρή, Θοδωρή Φραντζέσκο, Γιωργή Τσουρή, Δημήτρη Σαμόλη , Άλκηστη Ζιρώ, Μιχάλη Σαράντη, Ζωή Κρονάκη, Δημήτρη Γιαγτζόγλου, Δημήτρη Καπουράνη, Λεωνίδα Κουλουρή, Μιχάλη Οικονόμου, Αλέξανδρο Χρυσανθόπουλο, Βάσω Καβαλιεράτου αλλά και τον Σπύρο Παπαδόπουλο.

Σπίτι με το Mega: Αλλαγή χρονιάς με τον Πάνο Κιάμο

Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στις 21:00, η Ρούλα Κορομηλά υποδέχεται στο «Σπίτι με το MEGA» τον Πάνο Κιάμο σε μία βραδιά γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, εκλεκτούς καλεσμένους, ντουέτα-έκπληξη και αμέτρητες ευχές για τη χρονιά που έρχεται.

Ο Πάνος Κιάμος, ένας από τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές της γενιάς του, που ξέρει όσο λίγοι να ξεσηκώνουν τον κόσμο με την εκρηκτική σκηνική του παρουσία και τα δημοφιλή σουξέ του, πρωταγωνιστεί σε ένα εορταστικό πάρτι με πολύ κέφι. Δίπλα του θα βρεθεί ο μοναδικός Tonis Sfinos, ο οποίος έχει κερδίσει την αγάπη του κόσμου με το πολύπλευρο και αστείρευτο ταλέντο του, βάζοντας τη δική του πινελιά σε αυτό το λαμπερό show.

Η Κατερίνα Λιόλιου θα εντυπωσιάσει σε μία ξεχωριστή εμφάνιση τραγουδώντας τις γνωστές επιτυχίες της. Από αυτή τη γιορτή δεν θα μπορούσε να λείπει το ταξίδι στην παράδοση: η Γωγώ Τσαμπά και ο Κώστας Σαφέτης μάς ξεσηκώνουν και ανεβάζουν την πρωτοχρονιάτικη διάθεση στα ύψη.

Στη βραδιά συμμετέχουν ο ράπερ OGE, η Nafsica, η Kianna και ο Γιάννης Τεργιάκης που δίνουν το δικό τους ρυθμό στο πάρτι. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Περιστερίου γεμίζει τις καρδιές μας με όμορφες γιορτινές μελωδίες.

Αγαπημένα πρόσωπα του MEGA και δημοφιλείς καλεσμένοι γίνονται μέρος αυτής της μεγάλης παρέας, διασκεδάζουν με την ψυχή τους και στέλνουν τις θερμότερες ευχές τους. Στα highlights της βραδιάς, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μιλάει μέσω skype για τη φιλία του με τον Πάνο Κιάμο και εύχεται ό,τι καλύτερο για τη νέα χρονιά.

LIVE «J2US»

Το μεγαλύτερο πάρτι στην ελληνική τηλεόραση, το σόου που έχει αγαπήσει το τηλεοπτικό κοινό, ταυτίζοντάς το με τα πιο απολαυστικά, διασκεδαστικά Σαββατόβραδα, φτάνει στον πολυαναμενόμενο Μεγάλο Τελικό.

Ο Νίκος Κοκλώνης και η ξεχωριστή παρέα του J2US την παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα υποδεχτούν on stage το μεγαλύτερο ελληνικό μουσικό συγκρότημα, τις MEΛΙSSES και τον σαρωτικό frontman τους, Χρήστο Μάστορα, για να… ρίξουν το πλατό! Στη σκηνή του J2US οι MEΛISSES θα συναντήσουν μουσικά την αγαπημένη κριτή του σόου, την one and only Δέσποινα Βανδή, για να βάλουν φωτιά σε ένα ακόμα Σαββατόβραδο. Το πρωτοχρονιάτικο πάρτι του J2US θα έχει πολλές ακόμα εκπλήξεις. Η Χαρά Βέρρα και ο Γιάννης Καψάλης θα ξεσηκώσουν κοινό και τηλεθεατές με το πιο αυθεντικό παραδοσιακό γλέντι, ενώ στη σκηνή του Just The 2 Of Us θα ερμηνεύσουν τις μεγάλες επιτυχίες τους δύο αγαπημένοι coaches του φετινού σόου, η λαίδη του λαϊκού τραγουδιού Άντζελα Δημητρίου και ο άρχοντας Sotis Βολάνης.

Αυτή την τόσο ξεχωριστή βραδιά, την πρώτη τηλεοπτική αλλαγή χρόνου live μετά από πολλά χρόνια, ο Νίκος Κοκλώνης θα καλωσορίσει ξανά στη σκηνή του Just The 2 Of Us και τα 16 ζευγάρια που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε αυτή τη σεζόν. Όσο για τα τέσσερα ζευγάρια των φιναλίστ θα δώσουν για μια ακόμα φορά τον καλύτερο εαυτό τους, διεκδικώντας τη μεγάλη νίκη. Οι Ιλάειρα Ζήση – Μαυρίκιος Μαυρικίου, Λευτέρης Μητσόπουλος – Λόλα, Ματίνα Νικολάου – Βασίλης Πορφυράκης και Πάνος Τριανταφύλλου – Φωτεινή Δάρρα είναι πανέτοιμοι για τη μεγαλύτερη μουσική τους αναμέτρηση. Και τα 4 ζευγάρια θα διαγωνιστούν με 3 τραγούδια. Ένα που έχουν ερμηνεύσει ξανά σε προηγούμενο live, ένα νέο τραγούδι που επιλέγουν οι ίδιοι, αλλά και ένα τραγούδι κοινό για όλους, το «Φίλα με»”.

Η all star παρέα των κριτών με τη μοναδική τους χημεία, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Δέσποινα Βανδή, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή θα κληθούν να βαθμολογήσουν τα acts των τεσσάρων ζευγαριών στην πιο κρίσιμη στιγμή του φαντασμαγορικού σόου, αλλά αυτοί που θα αναδείξουν τον μεγάλο νικητή δεν είναι άλλοι από τους τηλεθεατές που μέσα από την ψήφο τους θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα!

Η Μελίνα Ασλανίδου και αγαπημένοι ηθοποιοί την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο «Ό,ΤΙ ΑΓΑΠΩ» με τον Γιάννη Μπέζο

Παραμονή Πρωτοχρονιάς το «Ό,ΤΙ ΑΓΑΠΩ» καλωσορίζει τον νέο χρόνο, σε ρυθμούς εορταστικούς, με πολλή λάμψη και γιορτινή ατμόσφαιρα. Το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου στις 21.00 στο OPEN, ο Γιάννης Μπέζος υποδέχεται τη Μελίνα Ασλανίδου και αγαπημένους ηθοποιούς, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη τραγούδι, κέφι και χορό για να συναντήσουμε το 2023 με την πιο απολαυστική παρέα.

Η Μελίνα Ασλανίδου, με την υπέροχη φωνή της μας χαρίζει τις μεγάλες επιτυχίες της και μαζί της αναλαμβάνουν χρέη τραγουδιστή οι Μπέσυ Μάλφα, Δημήτρης Σταρόβας, Ρένος Χαραλαμπίδης, Αντώνης Λουδάρος, Τζένη Μπότση, Μαρία Σολωμού, Ελένη Καρακάση, Άννα Κουτσαφτίκη, Σοφία Παυλίδου, Κατερίνα Θεοχάρη, Θοδωρής Αντωνιάδης, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Γιάννης Χατζηγεωργίου, Γιάννης Κρητικός, Νίκη Βακάλη και Ελευθερία Κοντογεώργη. Όλοι τους μια παρέα σε μεγάλα κέφια, με τρομερή ενέργεια και διάθεση μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές και τους απολαμβάνουμε έτσι όπως δεν τους έχουμε ξαναδεί.

Μια ξεχωριστή βραδιά, με τους λαμπερούς μας προσκεκλημένους να ερμηνεύουν πολυαγαπημένα τραγούδια, για να ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο η νέα χρονιά. Το πιο εορταστικό «Ό,ΤΙ ΑΓΑΠΩ» θα μας ξεσηκώσει και θα μας διασκεδάσει με την ευχή για μια χαρούμενη χρονιά!

«’O,ΤΙ ΑΓΑΠΩ» με τον Γιάννη Μπέζο, Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 21.00 στο OPEN