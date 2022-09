Stranger Things: Οι σεναριογράφοι τρόλαρουν τους fans—«Διέρρευσαν» όλη την υπόθεση της 5ης σεζόν

Ο τέταρτος κύκλος του Stranger Things έκανε πάταγο στο Netflix, με τους περισσότερους χρήστες να τονίζουν ότι πρόκειται για τα καλύτερα επεισόδια όλης της σειράς.

Οι φαν της πρωτότυπης σειράς του Netflix δεν μπορούν πλέον να περιμένουν την 5η και τελευταία σεζόν με εκατοντάδες υποθέσεις για το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία να έχουν κυκλοφορήσει σε διάφορα forum.

Οι σεναριογράφοι του Stranger Things βλέποντας την ανυπομονησία των φαν, θέλησαν να τους ταρακουνήσουν λίγο. Μέσω του λογαριασμού που διατηρούν στο Twitter και συχνά αναρτούν teasers για τη σειρά, οι σεναριογράφοι διέρρευσαν ολόκληρη την πλοκή του 5ου κύκλου του Stranger Things

Όμως η φωτογραφία του πίνακα με όλα τα βασικά σημεία της πλοκής της 5ης σεζόν που ανέβασαν στο twitter ήταν με μωσαϊκό με αποτέλεσμα οι φαν να προσπαθούν να βρουν τι κρύβεται πίσω από τα pixels.

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις των φαν του Stranger Things

Don’t be shy, unblur it — 🌧 (@peachy_essence) September 20, 2022

Just wanna let you guys know the quality isn’t great 👍 — BenjinoTV (@BenjinoTv) September 20, 2022

hey!! idk if u know but this pic is a little blurry☺️ — avery (@presidenttavery) September 20, 2022