Τζέφρι Ντάμερ: Τα εγκλήματα του διασημότερου serial killer της Αμερικής «ζωντανεύουν» στο Netflix

Τα τρομακτικά εγκλήματα του διασημότερου serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ, Τζέφρι Ντάμερ, «ζωντανεύουν» μέσα από τη νέα true crime σειρά του Netflix, «DAHMER – Τέρας: Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ», η οποία έρχεται από τον βραβευμένο με Emmy δημιουργό του «American Crime Story».

H σειρά «DAHMER – Τέρας: Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ» εξετάζει τα εγκλήματα του Τζέφρι Ντάμερ και τα διαρκή λάθη που επέτρεψαν σε έναν από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους της Αμερικής να συνεχίσει το δολοφονικό του έργο για πάνω από μια δεκαετία.

Ο Τζέφρι Ντάμερ, γνωστός ως ο κανίβαλος του Μιλγουόκι, ήταν Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος και ήταν υπεύθυνος για δεκαεπτά δολοφονίες νεαρών ανδρών μεταξύ του 1978 και του 1991 με ιδιαίτερα σκληρές μεθόδους (συμπεριλαμβανομένων πράξεων σεξουαλικής βίας, νεκροφιλίας, κανιβαλισμού). Καταδικάστηκε το 1992 σε ισόβια κάθειρξη και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου δύο χρόνια αργότερα από έναν συγκρατούμενο του.

Μέσα σε περισσότερο από μία δεκαετία, 17 έφηβοι και νεαροί άνδρες δολοφονήθηκαν από τον καταδικασμένο δολοφόνο Τζέφρι Ντάμερ. Πώς απέφυγε τη σύλληψη για τόσο πολύ καιρό;

Όπως αναφέρει το Netflix, η σειρά θα απαρτίζεται από 10 «ισχυρά» επεισόδια, στα οποία οι συνδρομητές θα δουν μεταξύ άλλων τις ανείπωτες ιστορίες των θυμάτων του Τζέφρι Ντάμερ, των ανθρώπων που προσπάθησαν να τον σταματήσουν και τις συνεχόμενες αποτυχίες που επέτρεψαν στον Ντάμερ να συνεχίσει το δολοφονικό του έργο για πάνω από μια δεκαετία.

Η σειρά «DAHMER – Τέρας: Η ιστορία του Τζέφρι Ντάμερ» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 21 Σεπτεμβρίου.

